19歲少女「偷吃」15歲小男友　上床遭男友母撞破　怒提告判刑出爐

與未成年人士發生性行為，成年者不論男女都要受懲罰！台灣南部1名19歲少女與15歲少年交往，其間少女主動誘惑小男友性交，2人終偷嘗禁果。其後少女到男童家再次上床親熱，卻被男友母親當場撞破，男友母親怒極提告。案件早前在當地法院開審，雖雙方和解，男童亦表示是在雙方同意下進行性行為，惟少女仍干犯與14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，被判3個月有期徒刑、緩刑2年，其間交付保護管束，並須接受2次法治教育，全案仍可上訴。



台灣高雄早前1名19歲少女被撞破與15歲男友性交，男友母親怒極提告。（日劇《中學聖日記》劇照）

案件發生於台灣南部高雄市，當地19歲少女小花（化名）與15歲少年小帥（化名）交往，其間2人慾火難捺，於2023年6月在套房內性交。

判決書續指，時隔5天後，小花食髓知味，到小帥家再邀他親熱，惟雙方上床時被小帥母親撞破斷正，小帥母親怒極最後報警，其後憤而提告，事件最終鬧上法庭。

法官審視案件狀況後，依照2宗對14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，判小花3個月有期徒刑、緩刑2年。（示意圖）

案件早前於高雄地方法院開審，雙方已經達成和解，而小帥證稱雖第1次他是有拒絕，惟坦承「後來有興奮的感覺」故願意跟女友繼續做下去，即雙方是在同意下性交。法官審視案件狀況後，依照2宗對14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，判小花3個月有期徒刑、緩刑2年，其間交付保護管束，並須接受2次法治教育，全案仍可上訴。

（綜合）