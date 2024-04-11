14歲少女嚐禁果懷孕小男友人間蒸發　單親媽媽月薪僅4千養大兒子

母親十月懷胎將孩子生下來、養育成長並不是容易的事，更別說是一位未成年的單親媽媽。日本一名少女14歲時懷孕，男友起初同意共同扶養，在兒子出生後卻反悔。為了養育兒子她提早出來工作，但未成年媽媽的身份令她處處碰壁，每月薪金更是只有約4千港元......



今年22歲的橫井桃花和她的6歲兒子幸希（新聞截圖）

14歲懷孕、男友人間蒸發

綜合日媒報道，出生於日本愛知縣的横井桃花14歲時，與當時的男友在沒有做安全措施下發生關係後懷孕。將消息告訴男友後，對方叫她生下來，承諾一起將孩子養大。但兩人當時只有中學3年班，要單獨養育一名小孩是天荒夜談，因此横井勸男友盡快將消息告訴他的家人。但男友卻一拖再拖，兩家人得知她懷孕時，横井已經懷孕8個月。

男方一家起初同意一起將孩子養大，但之後卻提出條件，必須住進他們家養育孩子才會負責任，兩家人因此反面。雖然横井與男友暗中仍有聯絡，但將兒子生下後1年，她開始產生要與這位根本不把兒子放在心上的「爸爸」斷絕關係。在LINE上對他講到「如果想逃走不如直接講！」後，男友直接回覆道「咁我要逃走」。自此音訊不通，亦沒有支付任何贍養費。

横井成長於單親家庭，為免對母親造成負擔，在兒子8個月大時她就出社會打工賺錢。但因為她是未成年單親媽媽，也只有初中學歷，她在工作上處處碰壁。找到工作後亦曾受同事欺凌、被削減工時。

為給兒子最好生活節儉

據CBC報導指，她每個月兼職的收入約為8萬日圓（大約4,127港元），單親家庭的兒童撫養補貼約為4萬日圓（大約2,063港元），兒童補貼1萬日元（大約516港元）；每個月大約靠13萬日圓（大約6,706港元）生活，幾乎沒有積蓄。即使自己過得節儉，也決心要給兒子最好的，讓他入讀國際幼稚園，又讓他上跳舞興趣班。自己則穿朋友給的二手衫，兒子的遊戲機也是別人的禮物。

性教育應自小開始

横井在週刊文春受訪時曾分享到中三畢業後回到母校告訴老師自己順利產子時，被老師拉進辦公室、催促她快點回家，令她感覺自己是「唔見得光」的存在。為了不讓與她有同樣經歷的女生們感到孤單，她決定利用社交平台分享自己的生活。又講到認為若未成年懷孕無論選擇生與不生，並沒有正確答案。亦指出性教育需要自小開始，除了了解安全措施的重要性之外，也需知道萬一懷孕時的應對方法；自己亦在用幼兒性教育的圖畫書教育兒子。

她自今年3月起開始到29歲哥哥的頭皮水療按摩店任職，生活也穩定下來。最近6歲的兒子幸希準備要入讀小學，橫井就帶他去拍攝入學紀念照。她講到雖然拍紀念照並不便宜，但她認為只要是與兒子有關的錢就不能省，講到「沒有幸希，我絕對無法獨自活下去，他是我的寶物」。未來橫井想成為一位專業攝影師，希望這位年輕媽媽能夠夢想成真吧！