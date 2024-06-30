感人！女生趕見愛犬最後一面　荔枝角坐的士去元朗　司機咁做獲讚

好人好事值得稱讚！近日有女生驚聞愛犬快將離世噩耗，急需從荔枝角趕往元朗獸醫診與愛犬道別。雖然正是的士交更時間，但她還是遇到體貼的司機願意接載她入新界。縱使她方寸大亂，未能一開始就說明目的地詳細地址，但司機並未催促，又問哭泣的她是否需要紙巾，更承諾會盡快把她送到。最終樓主順利與愛犬道別，她亦大讚司機的工作態度。



該女生乘坐的士趕去見愛犬最後一面，其間拍下司機證件以表揚對方「好好人好有禮貌」。（「的士司機資訊網 Taxi」FB圖片）

該女生在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖大讚該的士司機，指周一（6月24日）下午得知愛犬快將離世，急需從荔枝角趕往元朗的獸醫診所見愛犬最後一面。當時樓主思念心切，在路上慌忙截的士，雖「撞正交更4點幾」，但她表示幸運遇上好人的士司機，並未降下車窗先問她去哪裏就直接讓她上車，「無校低隻窗問我去邊，係直接畀我上車」。

樓主表示，她上車後念及愛犬，悲慟哭泣，未能向司機說出完整地址，而司機未有催促，一直保持禮貌，「好好人好有禮貌問我有無全個地址」。在得知地址後，司機又安慰她會盡快把她送到目的地，並問她是否需要紙巾。

樓主最終趕得及到獸醫診所陪伴愛犬走最後一段路，並好好送別愛犬。事後她發帖感謝該的士司機，「好多謝你，我真係好耐無搭的士，亦都好耐無遇過咁好嘅的士司機。多謝你。」。

樓主最終趕得及到獸醫診所好好送別愛犬。（《寵愛Pet Pet》劇照）

不少網民留言慰問樓主，也有人大讚的士司機，「值得表揚」、「好人好事要分享」、「其實的士哥哥都係人嚟，有啲真係好好嘅」。雖有部份網民表示「呢啲其實係正常要做到嘅」、「冇校低個窗係正常㗎喎，一係你冚旗，一係畀我上車」。惟有網民就提出交更時間司機也有難處，「是的，但4點幾交更時間就難啲，互相遷就下屬正常」、「交更時間都肯接，樓主好好彩」。

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