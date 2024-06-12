好人好事！的士司機停路邊攙扶老友記落車　途人讚細心：值得表揚

的士司機服務態度不時引起大眾討論，不過日前就有途人目睹暖心一幕，事關有長者乘客行動不便，司機便停泊於路邊，再走到後座位置攙扶對方下車，認為對方細心有禮，故貼圖表揚「值得鼓舞」，又藉由事件指出並非所有的士司機都是自私自利。有網民認同樓主說法，不應「一竹篙打一船人」，如做好事就應表揚，「其實有好多好司機，只係留意『黑的』嘅人比較多啫」、「有啲的士司機服務非常好㗎，同埋唔會拒載」。



有途人目睹的士司機細心攙扶行動不便長者下車，於網上表揚對方。（FB「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上傳照片，指日前於路上目睹1位的士司機，停車後走到後座位置，幫助行動不便的乘客下車，讚揚對方十分細心且有禮，認為值得鼓舞，更藉事件指出並非所有的士都是「黑的」，亦非所有司機都是自私自利。如圖所示，地點為油麻地上海街梁顯利社區中心對出位置，1輛的士正停泊於單黃線內，的士司機則走到後座車門，攙扶行動不便的婆婆下車。

有網民認為只要是做好事，便應獲得表揚，「其實有好多好司機，只係留意『黑的』嘅人比較多啫」、「有啲的士司機服務非常好㗎，而且有禮貌，同埋唔會拒載」、「一有做好人好事的司機大佬，應該加以表揚」。不過有留言覺得普遍大眾仍對的士業界存偏見，「市民見到嘅只係禁區上落客」、「違例停車，犯法就係犯法」、「同結婚擺酒一樣，好食無人會記得，難食就俾人講10年」。

的士停車處雖設有單黃線，但前方有指示牌列明「的士上落客除外」，即的士在該處上落客並未涉及違法。（Google地圖）

根據網上地圖顯示，的士停車處雖然設有單黃線，不過前方有指示牌清楚列明，上午8時至10時，以及下午5時至7時的確不准停車，但下方同時亦有「的士上落客除外」指示牌。

（FB「的士司機資訊網 Taxi」）