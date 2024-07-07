車程短的士司機唔識路？港媽趕時間急開地圖指路　車頭見這物更嬲

的士司機唔識路點算？近日有港媽發文，指趕時間取醫療用品，地點不近地鐵站便坐的士。車程約需７分鐘，司機說「唔識路」，她開Google Map為對方指路，無奈指「乜依家搭的士個客要識路先可以搭」，司機反駁「唔係，只係唔識全港所有路」。港媽指司機車頭電話明明正打開地圖APP，但「睇我部電話Google Map話唔識路」，全程左問右問，雖然司機未有發火，但港媽仍感不滿：「又要投訴Uber搶生意，的士又唔識路，咁你哋想點啫。」



不少網民質疑司機是找藉口「揀客」，想樓主自行下車，「好明顯嫌路程短」、「的士佬咁巴閉有生意都唔接，幾十蚊都好過白等吖」。



乘客上車說出目的地後，司機表示「唔識路」，要對方打開手機地圖指路。（示意圖 /《降魔的》劇照）

樓主在親子王國討論區以「的士司機話唔識路」為題發帖，她早前訂購了醫療用品，要趕及在中午前由辦公室去取貨，因為地點不近地鐵站，在Google地圖搜過車程約7分鐘，便到附近的士站上車。

樓主登上的士說目的地後，「司機大哥話唔識路」，她展示Google地圖的路線，司機仍左問右問，「我態度不愠不火話：『乜依家搭的士個客要識路先可以搭，會唔會好大壓力？！』」司機回應：「唔係，只係唔識全港所有路。」樓主表示可以開Google地圖給司機看，對方可照開車，心想「又要投訴Uber搶生意，的士又唔識路，咁你哋想點啫」、「佢哋咁積極投訴Uber搶生意，又放蛇又盛，不如檢討下自己有什麼問題先啦」。

樓主表示自己唔熟車路，不解司機為何不看自己電話反而要她帶路。（資料圖片）

樓主續指，司機右手邊車頭已有部手機，正開了地圖APP，但仍只看住她的手機，「佢唔睇佢個apps，睇我部電話google map話唔識路」、「我喺的士站截，你肯定後面嗰架識路？而且作為司機，一次唔識，去過咪識囉」，她本身沒有車牌，要看車路也有一定壓力。幸好司機態度還好，「都無火嘅，唯一安慰」。

不少網民認為司機「好明顯嫌路程短」，是在「揀客」，找藉口不懂路令樓主知難而退，「𠵱家咁多導航唔好扮傻，做乘客唔包指路㗎喎」、「我老公試過唔識路，俾個司機鬧返佢轉頭好話佢唔識路」、「好似欠咗佢哋咁，地點唔啱心水幾乎要道歉講對唔住，錢就要照畀」。

有人建議樓主改用手機APP預約的士，「我覺得7/8分鐘唔算好短吧，應該有司機接」、「我直接搭第二架，上次司機話唔識路，費事糾纏，趕時間」，但也有網民覺得司機不懂路也不出奇。

（親子王國）