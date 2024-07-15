大叔大嬸搭港鐵無位坐　暗寸：啲後生霸晒位唔識讓座　港女咁還擊

讓座本是美德，但不應強迫或嘲諷別人不讓座，否則關愛隨時變成批鬥！有港女在網上發文表示，有次乘搭港鐵坐下，1名放工的大叔沒位坐，便與同行的大嬸暗諷「𠵱家啲後生霸晒啲位」，大嬸回應「想坐都無得坐」，大叔更指「啲後生都唔識讓座」。隨後有人下車離開座位，大叔即指「再唔快啲坐，等陣又被啲後生坐晒」。



正坐在大叔大嬸面前的港女坦言「憑咩覺得你需要坐，我唔需要先？根本睇唔出我（港女）邊度唔舒服」，甚至爆粗留言指「喺度暗X我都冇用，X完我都唔會讓畀呢啲人」。不少網民同意樓主觀點，表示「遇過呢啲單單打打，你望住佢地笑就得」、「戴耳機玩手機，完全唔需要分一絲注意力落呢班佢哋度，佢有佢X，我有我坐」。



放工的大叔沒位坐，便與同行的大嬸暗諷「𠵱家啲後生霸晒啲位」，大嬸回應「想坐都無得坐」，大叔更指「啲後生都唔識讓座」。示意圖。（資料圖片）

樓主在Threads表示，有一天乘搭港鐵時，見有空位便坐下，其間面前站着1名大叔，憑其打扮估計是剛剛放工，懷疑大叔感到疲倦，不滿沒有座位坐下，於是暗諷「𠵱家啲後生霸晒啲位」，同行大嬸亦附和指「係囉，想坐都無得坐」，大叔更嘆氣呻「唉，啲後生都唔識讓座」。

樓主聽到這番言論，仍然繼續安心坐下，隔了一會兒，旁邊乘客離座下車，大叔又說「終於有位坐，再唔快啲坐，等陣又被啲後生坐晒」。

港女在網上批評「憑咩覺得你需要坐，我唔需要先？根本睇唔出我（港女）邊度唔舒服」，甚至爆粗表明「唔會讓畀呢啲人」。（示意圖/gettyimages）

樓主在帖文表示，「憑咩覺得你需要坐，我唔需要先？」，批評對方「根本睇唔出我（樓主）邊度唔舒服」，認為想坐下便應該乘搭的士，「喺度暗X我都冇用，X完我都唔會讓畀呢啲人」。

多名網民亦指「見過個阿婆趕上車身手敏捷，一上到車即刻篤返支拐杖彎晒腰咁，去關愛座坐緊個後生面前，個後生即刻讓佢坐，嘆為觀止」、「我都遇過，講足五六個站自己骨頭有幾脆，到我落車，我一郁，企都未企穩就攝咗入我本身坐個位度，搞到我向前仆，我先係骨頭脆嗰個」。

（Threads）

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