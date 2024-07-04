女童搭飛機想坐窗口位！母要求讓位：換一下唄　港女1句擊退獲讚

【飛機／窗口位／讓座】日前有港女搭乘飛機，並已預先選購窗口位，不過登機時卻看到有位女童坐在其座位，看到對方家長無意離開，便向對方表示窗口位是其座位，女童隨即「扁嘴扭計」，其母親見狀則稱「換一下唄」。她不滿對方無禮和「老馮」態度，遂回覆「不好意思，不換」婉拒提議，最後該母女只能返回原先座位，女童則大發脾氣，故不滿指「要坐窗口（位）就提早揀位Please」。



網民力撐樓主拒絕讓位決定，「以為自己帶小朋友就大晒？」、「我係會好早訂機票，甚至額外加錢預先攞位，確保我有窗口位坐，點解要讓俾你」，又有人提醒坐飛機時應避免擅自調動座位，「機場是根據Check in 記錄去確認乘客，倘若有事，別人不會知道這個位置是小朋友」。



有港女預先選購飛機的窗口位，登機卻看見有女童坐在其位置，再被其母親要求讓位感不滿。（GettyImages／示意圖）

該港女在 threads 帳號發文，指自己搭飛機時習慣坐於靠窗位置，所以都會預早選購座位，但日前上機時，卻看到1位身穿公主裙的女童坐在其座位，而對方母親則坐在旁邊。樓主指當時2人同時看着她，認為「佢哋肯定知自己坐咗我個位」，不過對方無打算起身。

樓主告知該對母女，指窗口位是其座位，女童聽後即時「扁嘴扭計」拒絕換位，其母見樓主不想讓座，便稱「換一下唄」。樓主質疑，「點解可以咁理所當然，咁無禮貌」，不解為何遇到小朋友就「老馮」要讓座，遂回覆「不好意思，不換」。

最後該母親只能和女兒返回自己座位，女童則大發脾氣，長達半小時一直要求坐窗口位，不但「郁嚟郁去」，又「拍大髀拍檯」。樓主不滿批評「要坐窗口（位）就提早揀位Please」。

樓主之後被女童母親要求「換一下唄」，質疑對方態度無禮，故拒絕換位。（《愛回家》劇照）

許多網民均認同樓主拒絕讓出窗口位決定，「以為自己帶小朋友就大晒？」、「態度好啲都可能考慮下，咁老馮不了」、「我係會好早訂機票，甚至額外加錢預先攞位，確保我有窗口位坐，點解要讓俾你」、「我覺得你未到，佢可以坐嘅，但係你嚟咗就一定要『俾』返你，唔可以用『讓』同『換』呢個字，應該話俾小朋友聽『俾』返人」，有留言又揶揄「唔係著左公主裙，就以為個女係公主嘛」。

另有網民指若遇座位問題，應一律交由空中服務員處理，「遇過幾次大陸人坐咗我個位，話佢要同朋友一齊坐，老馮要我讓佢！呢啲我唔同佢嘈，搵空姐解決」，又提醒坐飛機時應避免擅自調動座位，「飛機最好不要換位置，因為機場是根據Check in 記錄去確認乘客，倘若有事，別人不會知道這個位置是小朋友，十分危險」。

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