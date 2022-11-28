被大媽要求「讓窗口位畀佢個女瞓覺」　一睇O嘴：佢個女係成年人

許多人在搭乘公共交通工具時都會遇到被佔位或是「強迫讓座」的情形，時常有人會以年紀大、帶小孩等理由要求他人讓座或換座位，有些人還會使出道德綁架、情緒勒索。



近日就有一名台灣網友表示，自己在高鐵上被一家人理直氣壯地要求換座位，讓他感到非常不滿。

原PO在Dcard上發文表示，日前搭乘高鐵從台中到台北，為了買到靠窗的位子在買票時還不斷刷新系統，因為雙人並排座的靠窗座E位沒有辦法買到，她於是退而求其次選擇了三人並排座的靠窗座A位……

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費了一番心思才買到靠窗座位，沒想到上車後卻發現已經有人坐在她的位子上。在看到有人坐在位子上時原PO還自我懷疑了一下，確認那確實是自己的座位後才上前告知那是她的位置，沒想到B位的一位阿姨卻表示「女兒在睡覺」，要求她去坐前一排的C位，惹得她智理線全斷，直接冷回：「你女兒眼睛睜開了啊。」

原PO表示，文中的「女兒」已經是成年的大人，如果是小孩的話自己就會讓座。此外她也對這一家人的態度感到非常不滿，「怎麼會有人這樣說，你坐別人位子，還不說抱歉，只為了你家人能坐一起……覺得媽媽很情緒勒索」。

在原PO的堅定拒絕下，最終阿姨的女兒起身坐回了前排的C座，不過原PO的心情也已經大受影響，還必須全程在阿姨旁邊一路坐回台北，「我問號，千奇百怪，花700坐下整個都不爽了」。

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該則貼文引來許多網友留言回覆，不少人表示自己也有遇過類似的狀況：「我也遇過，當下我也傻眼（對號座車廂自由座乘客不是不能坐嗎？），我直接回：不好。」「坐別人的位置然後還不會教育小孩。」「這種人真的自私到爆，要是我不管是不是小孩都不會讓。」「是我也不，我花了錢刷到想要的靠窗位置，憑什麼要讓給素不相識的陌生人？」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「大眾運輸讓座、換座位」的相關議題中，近一年的熱門關鍵字裡出現了「老人」、「小孩」、「媽媽」、「道德」等字詞，顯示出許多人在座位問題上常常會以「年紀大」或「媽媽帶小孩」為由進行道德綁架，要求讓座或換位子。

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