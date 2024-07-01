驚嚇！半夜見汽車有人頭懸空？路過司機：嚇到差啲炒　終揭穿真相

夜闌人靜，忽然看到不尋常的畫面，大部份人都會嚇一跳，甚至拔足狂奔離開現場。最近有網民就在facebook分享照片，顯示1輛白色私家車停泊在路邊，而前座卻被套上看似搶匪用的白色頭套，驟眼一看非常駭人，恍如有2個白色人頭懸浮半空。樓主不禁在文中爆粗「問候」，直言「你老X，俾你嚇到差啲炒（車）」。



有網民在facebook分享照片，顯示1輛白色私家車停泊在路邊，車內並沒有人，卻能看到前面的駕駛座和副駕駛座，恍如有2個白色人頭懸浮半空，非常可怕。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「馬路的討論區」上傳2張照片，顯示1輛白色私家車停泊在路邊，車內並沒有人，卻能看到前面的駕駛座和副駕駛座，恍如有2個白色人頭懸浮半空，非常可怕，但定睛一看，所謂「人頭」原來只是座位被套上白色的頭套，更與搶匪常用的眼耳口鼻縷空的設計相似。

但定睛一看，所謂「人頭」原來只是座位被套上白色的頭套。（facebook圖片）

樓主不禁在帖文大罵「你老X，俾你嚇到差啲炒（車）」，形容當下被該頭套嚇倒。不少網民亦紛紛爆笑，指「七月十四先揸出嚟啦」、「唔使驚，敷緊mask（面膜）咋嘛」、「夜晚都幾恐怖」。

有網民則表示過去亦曾目擊相關私家車，「同我同一個車場，成日見所以習以為常啦」、「我上次係見兩隻狗頭」；不過，也有人指樓主開車頭大燈，才會看到前座枕頭的位置，「你老X，唔開大燈咪唔會照到咁高囉」，但樓主回應反駁，自己只是開大燈以方便拍攝照片，「我唔開高燈嚟影， 你覺得張相會影得咁清？ 你怕嗰兩個頭套覺得掁眼？」。