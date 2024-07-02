林錦公路四驅車逆線爬頭險撞車！剷行人路極危險　影片瘋傳有後續

再有逆線行車！有司機上傳「車Cam（行車紀錄）」片段，當時他正從小路出大路，並右轉至林錦公路，有私家車見狀已閃燈及減速讓其駛離。惟當他駛出時，1輛四驅車逆線迎面駛至，幸好他及時剎停才沒有碰撞。事後四驅車沒有返回正線，反而右駛剷上行人路，樓主形容車上司機和乘客「睥到行一行」，故無奈稱「好似我錯晒咁」。不少網民指四驅車涉危駕，「喺至少兩個車位小巴後面抽上嚟，好兇狠喎」、「騎埋上壆走，危駕都有機會入」，樓主則貼出「影住駕」網上平台截圖，表示已完成舉報。



至7月2日，警方指新界北總區交通調查隊人員經深入調查後，以涉嫌危險駕駛拘捕1名66歲本地男司機，被捕人正保釋候查，8月上旬向警方報到。



根據香港法例，駕駛者在馬路上逆線行車，以及剷上行人路對其他道路使用者構成危險，均可被控告危險駕駛，第374章 《道路交通條例》第37條「危險駕駛」列明，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，違者可被判處罰款2.5萬元及監禁3年。



大埔林錦公路有四驅車逆線爬頭行車，之後更剷上行人路離去被公審。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有司機於6月25日（周二）在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳涉事片段，畫面可見當時他正從大埔林村谷近坪朗村，準備小路出大路，右轉至林錦公路。其中1輛駛經林錦公路的私家車見片主準備駛出，多次閃爍車頭燈示意，以及減速讓其駛離，片主隨即駛出轉至右方。突然1輛鈴木（Suzuki）四驅車逆線迎面駛至，嚇得他連番驚呼「嘩」，幸好能及時剎停才免於碰撞，雙方更一度「對峙」近5秒。

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惟待四驅車左方的私家車駛離後，後方紅色小巴未有駛前情況下，四驅車原本可以「扭軚」返回左邊正線，但對方竟選擇右駛剷上行人路，駛經片主車輛時，車上司機和乘客更「睥到行一行」，樓主車上乘客見狀則斥「黐X線」，樓主亦無奈表示「好似我錯晒咁」，又調侃「紅Van出名急都無抽頭，就醒水啦」。片段至此結束。

許多網民都批評四驅車司機駕駛態度欠佳，「紅Van都停定讓佢入返線，咁都上行人路走」、「喺至少兩個車位小巴後面抽上嚟，好兇狠喎」、「過馬路嘅行人就真係俾佢買起」、「騎埋上壆走，危駕都有機會入」、「我係你呀，頂到佢褪後喇」、「咁繁忙嘅單程路都要爬頭，呢啲人真係公路炸彈」。有人則揶揄對方，「揸得越野車，有機會梗係要上壆威威」、「揸車最緊要係咩呀，係惡呀」。

留言區不乏網民支持片主舉報對方，樓主亦貼出「影住駕」網上平台截圖，表示已完成舉報。有人好奇詢問，片中未見四驅車後續，樓主回覆指，「後面有車，佢即刻入返（正）線」。警方發言人表示，於7月2日以涉嫌危險駕駛拘捕1名66歲本地男司機。

樓主貼出「影住駕」平台截圖，表示已舉報對方。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

根據香港法例，駕駛者在馬路上逆線行車，以及剷上行人路對其他道路使用者構成危險，均可被控告危險駕駛，第374章 《道路交通條例》第37條「危險駕駛」列明，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，違者可被判處罰款2.5萬元及監禁3年，如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。

（FB「車cam L（香港群組）」）