視障男生徵求同意坐上層　巴士車長：你想坐邊就坐邊　女乘客感動

若是在身邊的人面臨一些不便的情況時伸出援手，自己開心之餘，又能幫助他人。1名女子日前在等候巴士時，就看到窩心一刻，她指當時在巴士站外30米站着1名視障男生，後來巴士靠站，車長善意提醒該巴士路線號碼，而男生上車時還問道「但係我想坐上層，我可唔可以坐上層啊？」，車長聽後笑言「梗係得啦！你想坐邊就坐邊」。女子上車後耐心地等待男生走入車廂，更獲車長道謝，暖心畫面讓女子非常感動，「感謝你哋帶咗咁溫暖嘅moment畀我」。



1名女子日前在等候巴士時，被車長與另一視障男生的互動所打動，直言「感謝你哋帶咗咁溫暖嘅moment畀我」。（示意圖 / 資料圖片）

該名女子在社交平台Threads發文，表示日前被1件生活小事打動。她續指，當天等候巴士期間，看到1名視障男生於巴士站外30米的位置，巴士靠站時，女子感覺到車長也糾結着應停在哪處，樓主笑一笑並示意車長可以停近在男生站立的位置，以方便對方上車。該名男生上車時，車長溫馨提醒道：「細路，呢架（巴士）603嚟㗎吓」，男生聽後回答，「好啊！但係我想坐上層，我可唔可以坐上層啊？」，其後車長暖心地說「梗係得啦！你想坐邊就坐邊」。

樓主直言自己是典型步伐急速的香港人，「平時買嘢前面個人喺櫃枱摷多陣散銀都覺得唔耐煩」，但當時上巴士時，她卻非常有耐性等待車長和視障男生聊完天，「一步一步行入車廂、去上層」。最後車長更向樓主道謝，但樓主就在帖文倒過去感謝當天的車長和男生，「其實係我應該感謝你哋帶咗咁溫暖嘅moment畀我」。