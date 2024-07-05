絕世好的哥！港女搭的士冇現金　以為會被爆粗罵　司機咁建議超暖

信任是良好關係的基礎，只要有雙方都有誠意互信，許多問題都會迎刃而解。有港女在網上表示，日前乘搭的士，當開到一半路程時，她才驚覺自己身上沒有現金，只好詢問司機有沒有電子支付戶口，但對方「一句埋嚟話冇」。港女以為司機下一句就是爆粗怒罵她「點解冇錢仲上車」，豈料獲建議她可稍後轉數給付車資，令她大感錯愕，形容「估唔到今時今日仲有人講個信字」。樓主事後透過WhatsApp通知已司機經過數支付車資，對方表示感謝。多名網民大讚司機態度，「世界都仲有好多好人」、「師傅真係好好啊，有愛」。



樓主事後透過WhatsAppy通知已經過數支付車資，司機多謝她兌現承諾，同時祝願她「天天愉快安康」。 （Threads圖片）

該港女在Threads表示，早前某天早上無法追上巴士前往赤柱，由於該條路線是半小時一班，她不想遲到，雖然過往截的士都遇到被拒載情況，但今次仍只好改乘的士。樓主上的士後見司機是長者，但仍有能力駕車維生，豈料開到一半路程時，她才驚悉自己身上沒有現金，即無法支付車資。樓主遂詢問司機有否電子支付戶口，打算透過電子支付方式支付車資。

樓主表示該的士司機「一句埋嚟話冇」，令她既驚訝又失望，「以為（司機）下一句就係準備用粗口X我，點解冇錢仲上車」。豈料司機回應指「唔緊要，你（樓主）遲啲轉數畀我（司機）啦」。

網民留言大讚「你兩個都抵讚，好人好事」。（《降魔的》電視劇照）

樓主形容「估唔到今時今日仲有人講個信字」，認為自己遇到好人，運氣的確好，事後經WhatsApp通知對方已經找數，司機多謝她兌現承諾，同時祝願她「天天愉快安康」。

網民同樣大讚該的士司機，「讚呀，要大大力畀讚，舉薦呢位的士哥哥同車號畀身邊嘅朋友呀，呢位的士大哥心地太好了，社會好需要呢種人，重組正能量」、「你兩個（樓主和司機）都抵讚，好人好事」。

詳細報道︰的士乘客由大圍出上環 得$130現金上車驚覺不夠錢 司機咁做獲讚

（Threads）