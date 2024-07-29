出軌？女生廁所驚見美甲片　男友母子態度曖昧　網民：此案不單純

不少女生都會做美甲，裝上美甲片令手指更美，但美甲片隨時可能成為出軌證據？台灣有女生在網上表示，在同居男友住所廁所發現美甲片，她即「偵探上身」，指男友兄弟的女友都沒有做這款美甲，男友的母親更加不會，於是質疑對方是否出軌。詎料男友的母親事後突然轉口風，聲稱該美甲片是她帶回家，態度惹人猜疑；另一方面，男友則在網上疑詢問如何解決出軌疑雲，真相撲朔迷離。



多名網民笑言「謎案追蹤」、「此案不單純，待審查」、「串通」、「男友是否有變裝癖？」



樓主在同居男友住所廁所發現美甲片，懷疑對方出軌。（Threads圖片）

樓主在Threads表示「不是第一次被綠」，事發時她到男友住所，男友有一兄一弟，父母健在，形容自己「在他家的時間比他還長，樓主不在家的時候前後可能約1小時，所以男友下班回家，樓主一定在家中，而且他們即將到家時才會向對方交代，所以男友很難帶女生回家。

有一天，樓主在廁所發現女生的美甲片，款式較舊，全家只有樓主和男友母親是女性，但伯母不做美甲，男友兄弟的女朋友都是相同情況，而且近日都沒有來過，兄弟也沒有帶其他女生回家，即使有客人，都是比較常去另一間廁所，樓主指甲塗黑，基本上排除所有可能性。

網民上載照片，顯示同一款美甲片，上載者聲稱「在廁所發現不是女朋友的指甲，正在被靈魂拷問中，怎解（釋）？在線急」，懷疑是樓主男友發出，未知是無辜或故弄玄虛。（Threads圖片）

樓主質問男友是否出軌，形容對方「一直在笑」，男友母親一時否認是屬於她，一時致電聲稱說該片美甲片是她帶回家，令到樓主不知道到底男友有否出軌，「畢竟1個指甲片而已，不能給他訂什麼罪」，樓主表示會繼續觀察。

帖文引來網民討論，當中有人上載照片，顯示同一款美甲片，上載者聲稱「在廁所發現不是女朋友的指甲，正在被靈魂拷問中，怎解（釋）？在線急」，懷疑是樓主男友發出，未知是無辜或故弄玄虛，其他網民笑言「或許是上一任留下的，然後沒有注意到」、「你男友有帶指甲的癖好」、「你有沒有想過那是他自己的，但是他不敢說」、「其實你男友可能也很喜歡美甲，下次就開開心心一起去做美甲吧」。

（Threads）