老公已結紮老婆卻懷孕　被全家認定出軌　「同叔仔驗DNA」揭真相

國外一名女子在丈夫結紥後懷孕，沒想到因此被懷疑出軌。



女子接受DNA檢查後，發現自己的孩子根本就是丈夫的，但由於過程中全家人都不相信她的清白，讓女子非常受傷，堅持要跟丈夫離婚。

連娘家家人都不信她 只有叔仔願意收留

老公已結紮卻懷孕 人妻被懷疑出軌 「同叔仔驗DNA」結果是……（Reddit）

點圖放大閱讀：

+ 12

據《鏡報》（Mirror）報導，這名女網友在論壇Reddit上發文表示，丈夫在婚前一個月結紥，沒想到兩人結婚不久後，女子還是懷孕了。

本來應該是喜事一件，但女網友的丈夫認為自己已經結紥，不可能讓妻子懷孕，於是告訴夫妻雙方的家人說是女網友偷吃。

女網友說她當時不管怎麼哭、怎麼解釋，兩家人都不聽她的，甚至把她趕出家門，只剩她的小叔願意幫她。

【延伸閱讀】怪獸奶奶疑孫女非親生 人妻驗DNA證清白 真相大反轉震驚全家

【延伸閱讀】怪獸奶奶疑孫女非親生 人妻驗DNA證清白 真相大反轉震驚全家

點圖放大閱讀：

+ 11

她去和小叔同住，小叔建議做DNA測試，資料顯示小叔是這個孩子的近親，女網友的丈夫這才願意來做DNA測試。

結果顯示孩子真的是丈夫的，但原po已經心碎，不願意再維持婚姻關係，只想離婚。

現在兩家人又開始想說服原po，但她表示，在懷孕期間丈夫交了另一個女友，而且直到DNA結果出來才跟女友分手，對原po來說，這樣的婚姻已經沒有什麼好挽救的了。

網友們對此表示：

「從他們不相信妳那刻起，關係就破裂了」

「妳老公沒諮詢醫生嗎？結紥至少要3個月才會有效啊」

「這些人不能信任，不用再跟他們建立關係了」



延伸閱讀：DNA勿亂測！女網友驚揭爺爺藏45年「不道德的秘密」：我的家毀了

延伸閱讀：DNA勿亂測！女網友驚揭爺爺藏45年「不道德的秘密」：我的家毀了

點圖放大閱讀：

+ 12

延伸閱讀：

佛祖也想凍蒜？這張選舉海報聖光四射 網全笑了：誰選上都好安心

日男撿屍性侵女大生遭星國判鞭刑 創日本人先例

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】