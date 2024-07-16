生日變死忌！18歲男生慶生被同學整蠱　拋入水池誤踩電纜觸電亡

生日變死忌！印尼有1名18歲男生生日，同學替他慶生時為了整蠱他，將他拋進1個深水池內，可是男生原來不懂游泳，掙扎時不小心踩到池底的電纜而觸電，2名同學見狀跳入水中救他，也跟着觸電，惟兩人送院後沒有大礙，男生則不幸在生日當天身亡。



18歲男生被同學整蠱丟入水池，不幸釀成悲劇。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於印尼中爪哇省，姓名縮寫FN的18歲男學生，是當地學校學生會會長。7月8日他在學校參加會議，適逢當天是他的生日，同學趁機替他慶生，為了整蠱FN，先向他扔麵粉，再將他拋進1個1.7米深的水池中。

可是，FN原來不懂游泳，掙扎時不小心踩到池底的電纜而觸電，2名同學生見狀立即跳入水中救他，可惜也跟着觸電。3人被送院救治，惟FN最終不治，另兩名學生則沒有大礙。

警方調查已經結束，案件負責人指，學生們因為FN過世大受打擊，「他們沒有想到這個行為會傷害到朋友，起初只是想開玩笑，結果釀成嚴重後果」。FN的家屬也體諒學生不是故意，事件純屬意外，不打算向學生追究。

死者家屬指體諒同學不是故意傷害男生，故不追究。（GettyImages）

校方指，涉事水池建造約20年，用途是收集雨水，再重複使用水資源，過去沒有發生任何意外，但校方承諾會將水池深度變淺，並增設圍欄和警示標誌，以及安排照明設施，以防悲劇再發生。