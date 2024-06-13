生日變生忌！23歲壽星女回家遭2寵物犬咬死　1狗被槍斃其餘安樂死

愛爾蘭發生惡犬咬死主人事故。1名飼養4隻狗的23歲壽星女，慶祝完生日後返家，結果她在住所前門門口被2隻大型惡霸犬（XL Bully）和鬥牛獒 （Bullmastiff）夾攻，其男友從屋內鏡頭目擊事發經過，於是報警求助。警員和救護員接報到場，警員3次開槍，惡霸犬中槍後一度繼續站起身來，最後當場被擊斃，女傷者當場接受搶救，最終傷重不治，生日變生忌，其餘3隻狗隻事後被人道毀滅。死者家屬為她舉行舉行守夜活動，超過200人參與，喪禮則在教堂進行。



妮可被自己寵物犬咬死，生日變生忌，享年23歲。（網上圖片）

女死者妮可（Nicole Lisa Marie Morey）來自利默里克（Limerick ）的克羅斯加拉（Crossgalla），成年後搬到利默里克（Fedamore）租樓居住，一直和家人保持密切關係。

妮可不時和愛犬合照。（TikTok影片截圖）

妮可在社交媒體表現活躍，除了上載和家人的合照之外，亦會上載狗隻相片，她飼養了大型惡霸犬（XL Bully）和鬥牛獒 （Bullmastiff）等4隻愛犬，除惡霸犬外，其餘3犬被列在限制名單上。她上載影片，顯示和惡霸犬跳舞，配上男聲旁白指出惡霸犬是其兒子，「如果你認為他看起來很有攻擊性，我才他X的不在乎，如果你不喜歡他的長相，我根本他X的不在乎，如果你認為這個品種應該被禁止，我當然也他X的不在乎」，其男友擔心其安危，最近在屋內安裝閉路電視，一旦發生意外，就會發出警報給他。

妮可不介意外界意見，願意照顧大型惡霸犬（XL Bully）和鬥牛獒 （Bullmastiff）等4隻狗隻。（TikTok影片截圖）

本月4日正值妮可23歲生日，當晚11時許，她和親友慶祝完生日後回家，甫打開前門，即先後遭大型惡霸犬和鬥牛獒攻擊。當中惡霸犬攻勢較猛，其男友收到閉路電視警報，立即翻查片段目擊事發經過，趕快報警和通知妮可家人。

警員和救護員迅速趕至，狗隻已經暫停攻擊妮可，救護員當場為她進行急救，警員則封鎖單位尋犬，最後發現4隻狗隻。警員懷疑惡霸犬有所動作，3次向惡霸犬開槍。惡霸犬一度繼續站起身，最後警員當場將牠擊斃，妮可同時當場傷重不治，過程歷時大約40分鐘，遺體被送到醫院接受剖屍檢查，其餘狗隻事後被人道毀滅。

妮可曾和大型惡霸犬跳舞。（TikTok影片截圖）

多名親友對妮可死訊紛紛表示「深感遺憾」，親友舉行守夜活動，共有200多人參加，當時釋放數百個彩色氣球，同時播放妮可生前最喜歡的歌曲，喪禮在教堂舉行，其母親見到女兒靈柩時不禁痛哭，而且觸摸靈柩。

愛爾蘭目前將部份狗隻品種列在限制名單上，命案發生後，再有外界聲音呼籲徹底禁止飼養大型惡霸犬。

（綜合）