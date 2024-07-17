DSE放榜│網民發警世文籲勿「夾硬讀專科」　指吹奏讀護理前要三思

【DSE放榜2024 / JUPAS改選2024】升學看興趣還是前途？中學文憑試（DSE）7月17日放榜，考生可在7月18日至7月20日，於JUPAS更改課程選擇名單及優先次序。有網民就在討論區發文，提醒應屆DSE考生「唔好夾硬讀專科」，應按自己興趣及能力行先，又以法律系為例子說明「讀錯科好辛苦」，又指不少人吹奏讀護理而忽視醫護的工作環境，建議選大學行先，「寧願你夠分入HKU普通科有個靚名，都唔好讀其他大學專科」，認為將來找工作更有優勢。



有網民認同，舉例指讀護理學「易入，但喺好難讀」；但也有過來人反駁，讀書當然看興趣，但也要考慮將來「喺讀得掂嘅前提下，冇能力冇料到嘅更加應該考慮專科」。



DSE放榜在即，有網民提醒考生勿胡亂揀選專科。（資料圖片）

樓主在Dcard討論區以題為「警世 ! 唔好夾硬讀專科」發文，提醒應屆DSE考生「眼光唔好太短淺」及「有少少先見之明」，別強行揀選專科，「專科要知道自己有咩能耐，揀返有興趣以及能力嘅科，冇料讀專科唔好夾硬嚟，讀錯科好辛苦」。

樓主舉例像入讀法律系，學生要看大量法律著作，將來要不停考試考牌才能入行，「仲要做幾十年律師，你頂得順？眼光fix死咗係9至5 job，就永遠逃不出rat race（無止境競爭）」。他稱遇過有人因厭惡看法律文件，畢業後沒有從事法律工作，認為是浪費時間，「醫科護理科都係，冇覺悟唔好夾硬做」。

樓主續說，如果考生分數足夠，應以「大學名」作為選科優先考慮，「入HKU普通科有個靚名，都唔好讀其他大學專科，甚至咩asso nursing（護理副學士），對之後搵工有幫助」、「祝願咁多位放榜成功，大學讀得開心」。

樓主認為應屆DSE考生最好按興趣選科，「冇料讀專科唔好夾硬嚟，讀錯科好辛苦」。（資料圖片）

有網民認同，認為強行讀不喜歡科目，「真喺捱唔到落去，nursing易入但喺好難讀」。但不少網民不敢苟同，認為「喺讀得掂嘅前提下，冇能力冇料到嘅更加應該考慮專科」，並以多次被引用的護理學為例，「入場門檻極低，出嚟起碼穩定收入」，反之即使讀港大普通科，出來工作一樣看個人能力，「係咪真係咁多人可以靠自己能力爭得贏有家底有背景嘅人」、「不求發達只係想穩穩定定嘅點解唔可以揀專科？」。

網民亦質疑樓主的建議「完全係山埃」、「又係你話跟興趣，又係你話要HKU有個靚名，為個名讀同為份工讀有咩分別」，強調好大學不代表找到好工，「專科HD畢業做nursing、 dispenser（配藥員）人工係可以好過大學畢業生」、「擺明講緊本身家境唔好嗰啲要讀專科，有鐵飯碗先可以改善生活」。

樓主認為，許多人吹奏讀護理系時，未有考慮到醫護的職場環境。（資料圖片）

樓主回覆解釋，就業市場決定請人的仍是老一輩，「而嗰班人更多係care名分」，讀護理如果無興趣和熱誠，大多人仕途有限，又認為網民一起吹奏讀護理前應三思，「其實最大問題係點樣係醫院環境下生存」、「nursing ，衰啲講句，係雜工，又要做搬運工，拉簾set好場，5分鐘內清洗好傷口，然後又要餵飯，病人唔肯食藥又要氹……」，職場環境除了「多女人自然多是非」，簡單1個疏忽可能已出事。

其後另有網民發帖稱「話跟興趣揀科嘅人只係呃Ｘ你」，提醒「興趣變咗工作，就唔係興趣」、「專科畢業，正常人30歲月入60k以上」、「除非你DSE 30分以上，否則九成非專科人一世都掂唔到60k」，又指如果是持牌專業人士，「無論男女都對你大有好感」。

（Dcard）