DSE放榜2023│重考生英文及格網上報捷：開心到喊　有人升咁多分

【DSE2023／放榜／重考】中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，部份學生成績或未如理想，考慮重考。今屆亦有重考生在討論區分享放榜結果，不少人報喜指成績有所改善，有望入到心儀的學校和學科，尤其部份英文不及格的重考生，「今年終於有3，開心到喊俾阿媽笑」，更有考生「升咗7分」，有人則以過來人身份提醒部份有意重考的應屆考生，指單打獨鬥要預期自己「日溫夜溫」。



部份DSE考生成績未如理想而重考，有網民開心分享重考後英文「2升3」。（資料圖片）

DSE放榜並非一試定生死，部份成績不如意的考生會下定決心重考，以入讀心儀大學或學科，亦有應屆考生發帖詢問以自己的成績應否重考。有重考生就在網上討論區發文，分享重考後成績，尋找「DSE Retaker」（重考生），更報喜分享核心科目重考後及格，「英文上年2咗，今年終於有3，開心到喊俾阿媽笑」。

不少網民留言，透露一樣是英文科失手「肥佬」，「同你一樣，希望你可以enjoy大學生活」、「英文2上3」，該名重考生又分享，「真係開心到癲咗，今次得3成信心，之前英文太差，勁自卑，日日都估成績，終於釋懷了」。部份重考生又透露自己的成績，亦互相祝賀大家入到心儀學系，「quit u retaker 升咗幾分，入到之前個a1啦，巧開心呀，你哋都要入到a1」。

有重考生透露自己今屆成績提升了7分，但指自己是「日溫夜溫」。（資料圖片）

有今年重考的考生成功升3分，只考中文、數學、通識，由20分上升到23分，希望考入中文大學，更有網民分享自己重考後「升咗7分，但呢一年真係日溫夜溫」。不過有人歡喜有人愁，有重讀生慨嘆自己重讀後「Best 5」只提升了1分，甚至重讀後成績一模一樣，最佳5科成績也是22分，「Retake完個分都無變好絕望」，故有留言提醒重考一定要三思。

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