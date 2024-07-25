新手媽媽力數奶奶5宗罪！竟教孫仔用1稱呼叫嫲嫲　網民細思極恐

婆媳問題是世界性的，不限於華人社會！有新手媽媽在網上大呻，指奶奶在寶寶出生後4個月首次到訪，已做出多個「挑釁」舉動，明明約好抱寶寶前要洗手，到場卻反口，之後還偷親寶寶，大數對方5宗罪。最令她氣憤的是，孩子現時正牙牙學語，奶奶不停教孫仔叫她「瑪咪」（Marmie），發音幾乎和「媽咪」（Mummy）一樣，質疑對方是在「強搶」母親角色。奶奶舉動令網民傻眼，不少人提醒瑪咪在名著《小婦人》（Little Women）中正正是母親的暱稱，認為樓主沒有反應過度，「她對你極不尊重」。



外國有新手媽媽抱怨奶奶極討厭，質疑在「搶」母親角色。（示意圖／資料圖片）

樓主在Reddit討論區上發文，先明言自己未和男友結婚，但「奶奶」首次見孫仔已令她極其害怕。她表示，因為醫生的建議，夫婦未有太早讓人探孩子，奶奶在寶寶4個月大時才來訪，但初次到來即大發脾氣，不滿一直不能抱孫，事前明明約法三章，但奶奶完全無遵守。

她列出奶奶5個令人難頂的地方，第一，她親眼見到孫仔的第一句，竟說寶寶長得完全不像父母，但明顯不是。第二，奶奶初入家門馬上衝到遊戲墊抱起寶寶，忘起要事先洗手的約定，樓主好言提醒，對方僅「翻白眼」回應。第三，寶寶還幼小，未能獨自坐起來，她強行讓孫仔坐起，男友怎勸都無用。

第四，男友事前已多次提醒奶奶不要親寶寶，但對方發火指「所有人都會親吻寶寶」，過了5分鐘，樓主去查看寶寶情況，果然見到奶奶在親孫仔，但卻辯稱是一場意外。第五，一直未讓寶寶見人其實是醫生建議，但奶奶在和寶寶聊天時，意有所指說「爸媽要把你一輩子關在山洞」，叫孫仔要自己跑出家門。

不少網民提到，曾改編成電影的名著《小婦人》中，「瑪咪」正是母親的暱稱。(《小婦人》劇照)

樓主大呻，奶奶在她產後第2天已要馬上見孫，為此大發脾氣。最令樓主不滿的，現在寶寶正牙牙學語，奶奶不停教孫仔叫她「瑪咪」（Marmie），發音幾乎和「媽咪」（Mummy）一樣，而非教孫兒叫「嫲嫲」（Grandma），寶寶發音未拿捏得好，質疑對方根本想孫兒叫她「媽咪」，強行介入親子相處時光。

奶奶舉動也令網民傻眼，建議不如教寶寶用其他暱稱來稱呼嫲嫲，如果寶寶真的學懂了，「這個名字會牢牢記住」。不少人認為樓主沒有反應過度，提醒「Marmie」在被改編成電影的名著《小婦人》（Little Women）中正正是母親的暱稱，「她對你極不尊重，要盡快制止這種瘋狂的行為」。

（綜合）