突然唱不出高音！台男驚揭患食道癌半年急逝　9成患者有2大症狀

愛吃辣及熱燙食物人士要小心！台灣有中年男不抽煙，但愛吃滾燙的辛辣食物，且會喝烈酒，後來某次唱卡拉OK發現聲音變沙啞，而且唱不到高音，還出現吞嚥困難、體重急降等症狀，求診發現患食道癌，疑似出現肺轉移。由於無法進食，不到半年他便虛弱得只能坐輪椅，最後即使做了手術，半年後便離世。有醫生指如出現吞嚥困難、胸悶及體重急降等徵狀便要去求醫。



45歲男病人雖然不抽煙，但無辣不歡，愛吃麻辣鍋、麻辣燙，應酬時喝烈酒。（網上圖片）

台灣資深護理師陳麗華在《健康2.0》節目中分享案例，指病者為45歲男子，他雖然不抽煙，但無辣不歡，愛吃麻辣鍋、麻辣燙，應酬時喝烈酒，某次唱卡拉OK時突然發現聲音變沙啞、唱不到高音，其後出現吞嚥困難、胸悶及體重急降，最後確診食道癌。由於男病人難以進食，覆診時虛弱地坐在輪椅上，即使經過手術，苦撐半年就不幸病逝。

台灣耳鼻喉科吳昭寬醫生解釋，食道如一條薄薄的管子，有肌肉，內有一層黏膜。有別於其他消化器官，食道因少了「漿膜層」，所以癌症生長速度很快，加上旁邊有豐富的淋巴系統，因此很早便可經由淋巴結開始向外擴散。

出現吞嚥困難、體重減輕等症狀外，當胃液食道逆流、背部疼痛或胸骨後的疼痛、上腹部疼痛，都可能患上食道癌的徵狀。（GettyImages）

除了90%患者有吞嚥困難、體重減輕等症狀外，當胃液食道逆流、背部疼痛或胸骨後的疼痛、上腹部疼痛，都可能患上食道癌的徵狀。

「食道癌」是男性十大癌症死因排名第5位。胸腔外科醫生陳志毅提醒，國際癌症研究機構（IARC）將攝氏65度以上的熱飲，歸類為食道癌可能的致癌因子，研究亦顯示，過燙飲食的罹癌風險為一般熱食的1.92倍，因此建議食物盡量放到溫涼後才進食。

另外在飲食上，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，為了增加保存期限，會添加亞硝酸鹽作為防腐劑，若與食物中的「二級胺」結合，形成「亞硝胺」，已證實其為致癌物質，會增加罹患食道癌的風險，建議平時應減少食用此類食物，多攝取富含維生素及礦物質的蔬果，可降低罹癌風險。