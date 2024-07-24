來港工作半年　小紅書女優才不懂廣東話　驚訝港人勁友善︰大改觀

不少人經優才計劃來港工作，但一時三刻難以適應本港生活。有女子在小紅書表示，以前未經優才計劃來港，以為港人會歧視內地人，來港時感到忐忑，因而「惡補」廣東話，但半年來「來了以後沒有遭受任何香港人的白眼和歧視」，不少人聽到她說普通話時，「變得更溫柔更有耐心」，大讚「對港人大改觀」。不少網民笑言「你說好，不說差，沒有流量」、「一個地方總有好人壞人」。



樓主來港工作前，以為淘人會歧視內地人，所以「惡補」廣東話。（《和解在後》電視劇照）

樓主在小紅書以「優才來香港半年後對港人的大改觀」為題，並表示過往經常見到港人歧視內地人、對內地人態度差的帖文，「於是對港人也留下了這樣的印象」，約半年前申請優才計劃獲批，擔心不懂得廣東話，會遭到歧視，「內心真的蠻忐忑的」，唯有「惡補」廣東話，練到能聽不能說。

來港半年工作，樓主形容和想像中的情況不同，「來了以後沒有遭受任何香港人的白眼和歧視」，當她用普通話詢問時，港人「甚至變得更溫柔更有耐心了」，反而擔心她聽不懂。

來港工作半年期間，樓主用普通話和英語，港人多數表現有耐性，願意了解其意思。（《和解在後》電視劇照）

樓主有時在餐廳遇到一、兩個聽不懂普通話的侍應，他們沒有表現不耐煩，盡力聽懂樓主意思的。樓主指出，在香港可以使用普通話和英語，溝通沒有問題，有時不能單憑網上信息就下定論，需要自己親身體會。

多名網民留言指「遇過不少港人，蠻好人的」、「樓主說得好」、「任何地方的人都有好有壞，但總希望好人比壞人多」。

（小紅書）