來港工作月入$6萬　小紅書男呻2大不滿讚3大優點：生活過得好一般

香港人工雖高，但物價更高。1名申請優秀人才入境計劃獲批、來港工作的人父分享近況，由一來不懂得說廣東話，難以融入同事圈子，二來物價高，整體而言，「在香港月入6萬元，生活過得好一般」，但同時都有「3大優點」，網民留言指「6萬能過得好好吧！ 我也是6萬，生活無憂」、「標題黨？哪裏過得一般啦？」、「加油，香港人其實很熱情，但比較慢熱」。



樓主表示在內地工作經常「996」，而且「每天醒來第一件事，就是我KPI進度到多少了」。（示意圖/gettyimages）

樓主在小紅書以「在香港月入6萬，生活過得好一般」為題發文，指出自己在「985大學」（意即一流大學）商科畢業，有13年工作經驗，目前35歲，本身有孩子，以前在深圳工作，壓力很大，常常「996」，朝九晚九，一周工作6天，「每天醒來第一件事，就是我KPI進度到多少了」，完全沒有生活可言，而且事業去到瓶頸位，加上想小孩接受更好教育，於是決定申請優秀人才入境計劃。

雖然樓主月入6萬元，但是物價同樣高。（示意圖/gettyimages）

在其他人的幫忙下，樓主花費3,000人民幣（約3,200港元）成功獲批來港求職2個月，在澳洲1間外資企業擔任業務經理，薪資待遇比之前高了數倍，月入6萬元，但是香港物價同樣高，加上樓主不懂得廣東話，同事大多都是港人，有時和他們一起午膳，他們會不自覺說起廣東話，雖然他們事後會向樓主簡單解釋，「但總覺得挺難融入的」。

但是樓主亦列出「3大優點」︰

樓主大讚在多數情況下能夠準時下班。（示意圖/gettyimages）

1. 多數情況準時下班

在內地工作常常強制加班，「996」是常態。但在香港，只要完成工作，就不用加班，而且「下班就是徹底下班」，老闆和同事基本上不會打擾。

樓主認為香港適合有事業心的女生打拼。（示意圖/gettyimages）

2. 很適合有事業心的女生

在香港沒有年齡或婚姻焦慮，也沒有性別歧視，大多數香港公司更看重個人能力，所以有事業心的女生在香港可以發展事業。

樓主認為同事之間邊界感比較明確，不會隨意打探別人私隱。（示意圖/gettyimages）

3. 邊界感比較明確

同事之間公事公辦，下班後基本上不會聯絡，想在職場難以結交朋友，但往好處看，大家都習慣有分寸和邊界感的生活，不會隨意打探別人私隱。

多名網民留言指「最討厭這種標題黨」、「剛來會有很多不習慣」，亦有人懷疑樓主是中介人，宣傳自己成功申請優秀人才入境計劃，希望有人花錢聘請他協助申請。

（小紅書）