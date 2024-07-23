8.25起長者八達通停2元乘車優惠　用「樂悠咭」可續享＋申請攻略

【八達通／港鐵／長者2元乘車優惠／樂悠咭／申請方法／限期】政府推出的長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（「二元優惠計劃」）將於今年8月25日起實施新安排，所有60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」才能繼續享用2元乘車優惠。港鐵及八達通公司提醒市民，辦理「樂悠咭」申請手續需時約4星期，合資格人士最遲要在7月28日遞交申請，否則未能如期於8月25日收到，有關安排詳情，以及申請「樂悠咭」方法，以下一一話你知！



長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（「二元優惠計劃」）將於8月25日起實施新安排，所有60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」才能繼續享用2元乘車優惠。

政府推出的長者2元乘車優惠將於今年8月25日起實施新安排，所有60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」才能繼續享用2元乘車優惠；若使用「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」乘搭港鐵，優惠只有由港鐵提供的約成人車費半價，但不能獲得2元乘車優惠。

政府推出的長者2元乘車優惠將於今年8月25日起實施新安排，所有60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」才能繼續享用2元乘車優惠。

若使用「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」乘搭港鐵，優惠只有由港鐵提供的約成人車費半價，但不能獲得2元乘車優惠。

「樂悠咭」申請需時4星期 須7月28日前申請



距離新規定實施只餘約1個月，港鐵及八達通公司提醒，「樂悠咭」申請手續需時約4星期，合資格人士最遲須於7月28日遞交申請，才能如期在8月25日收到及轉用「樂悠咭」；至於已持有「樂悠咭」人士，可以立即開始使用，享用2元乘車優惠。

港鐵及八達通公司提醒，「樂悠咭」申請手續需時約4星期，合資格人士最遲須於7月28日遞交申請。

申請「樂悠咭」3個方法



合資格人士可於大部份港鐵及輕鐵客務中心，索取附有免郵費回郵信封的申請表格，或透過「樂悠咭」網頁下載申請表，以及透過八達通手機應用程式等遞交申請。

合資格人士可於大部份港鐵及輕鐵客務中心，索取附有免郵費回郵信封的申請表格。

八達通設8間「樂悠咭」臨時申請服務中心



為幫助合資格人士申請「樂悠咭」，八達通公司已設立8間「樂悠咭」臨時申請服務中心，協助盡快遞交申請或補交申請資料，地址如下：

八達通公司已設立8間「樂悠咭」臨時申請服務中心，協助盡快遞交申請或補交申請資料。

服務中心將開放至今年8月31日，辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息。另外，服務中心於新安排生效日（8月25日星期日）亦會開放，時間為上午9時至下午6時。

如有查詢，可致電樂悠咭申請服務熱線：3147 1388。詳情亦可參考勞工及福利局網頁：按此。

首次使用「樂悠咭」須增值50港元



港鐵亦提醒各位「樂悠咭」持有人，首次使用「樂悠咭」前須為「樂悠咭」增值港幣50元或以上，以及入閘前確保咭內餘額為正數，乘搭港鐵時便可享用每程2元的車費優惠。

港鐵亦提醒「樂悠咭」持有人，首次使用「樂悠咭」前須為「樂悠咭」增值港幣50元或以上，以及入閘前確保咭內餘額為正數。