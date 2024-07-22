女婿出軌外母！孕妻驚見互傳不雅照　推算已發生關係　1招大報復

出軌固然不能饒恕，雙重背叛更加難以接受！懷孕4個月的準人母在網上表示，宣布有喜後，丈夫表現愈來愈冷淡，人妻趁丈夫洗澡時翻查手機，發現自己母親和丈夫互傳不雅照片和訊息，母親更多謝女婿令她忘記喪夫之痛。孕妻計算日子，丈夫有一次聲稱加班，凌晨1時才回家，估計兩人發生關係，大怒下先後和他們攤牌，孕妻不但搬到其他親友住所，而且聯絡律師準備離婚，完全沒有理會丈夫哀求，同時不准許母親和即將出生的孫子見面。



網民支持孕妻決定，「做得好」、「一次不忠，百次不用」、「母親和丈夫雙重背叛」、「請保重，胎兒要緊！」



樓主懷孕後，丈夫愈來愈冷淡。（示意圖/gettyimages）

懷孕4個月的26歲樓主在Reddit討論區表示，父親大約5年前因中風去世，52歲母親當時聲稱對方是其「永遠的愛，唯一的愛」，拒絕再和其他人發展，母親看似忠貞，直到樓主發現母親秘密後，才發現對方另結新歡，早已忘記喪夫之痛。

樓主證實自己懷孕，於是向30歲丈夫交代即將為人父母，當時丈夫表現雀躍，樓主決定在聖誕節才向其他家人公布喜訊，但隨後日子丈夫愈益冷淡，不像往常一樣擁抱和親吻樓主，也不再進食樓主下班後為他煮的飯菜，聲稱已經在外面「食飽」。丈夫甚至更換手機鎖屏照片，樓主大感奇怪，明明之前是兩人的合照，不明白為何丈夫要換相，開始懷疑丈夫出軌。

樓主翻查丈夫手機，發現自己母親和丈夫互傳不雅照片和訊息。（示意圖/gettyimages）

當丈夫洗澡時，樓主翻閱其手機，發現母親身穿內衣的照片，丈夫用其陰莖圖片來回覆，丈夫更稱不想傷害妻子，也許他們應該停止這種不道德關係，但母親說只要他們保守秘密，樓主就不會受傷，更說「我（母親）真的很愛你（樓主丈夫），比你想像的還要多」、「你幫助我渡過亡夫去世噩耗」，更明言以為無人再會愛她，女婿讓她學會愛自己。

樓主記得母親傳送訊息當日，丈夫聲稱加班工作，直到凌晨約1時才回家，估計他們當晚發生關係，形容自己「讀到真的嘔吐」，並將相關證據轉發給自己，同時刪除相關紀錄。

樓主記得母親傳送訊息當日，丈夫聲稱加班工作，直到凌晨約1時才回家，估計他們當晚發生關係。（示意圖/gettyimages）

樓主事後補充，丈夫下班回家，樓主立即道出實情，丈夫起初仍然想否認，但當樓主展示所有證據時，丈夫又哭又跪認錯，同時撫摸樓主肚子，不希望孩子在沒有父親的環境下成長。但樓主心意已決，告訴丈夫正在聯絡律師申請離婚，同時一早已經收拾好個人物品，前往當地1間汽車旅館暫住。

丈夫一直傳送簡訊道歉，承諾不會再做出任何傷害樓主事情，並會切斷和外母的所有聯繫，但樓主沒有理會，亦向母親發送訊息，除了交代自己懷孕，更將所有證據傳送給她，明言對方永遠不會見到孫兒。樓主更將自己和丈夫的共用帳戶款項轉移到其個人儲蓄戶口，同時詢問女親友能否讓她暫住數天，獲得對方同意。

樓主打算展開新生活，獨力照顧孩子，獲得不少網民祝福。（示意圖/gettyimages）

之後樓主和女親友暫住，「心理健康狀況每天都在好轉」，母親事後回覆道歉，聲稱仍然深愛樓主，但認為樓主不應剝奪她見孫兒的權利，重申如果沒有丈夫和母親，樓主就無法撫養到孩子。

樓主當然沒有改變心意，並向同住親友道出事件來龍去脈，親友一直協助樓主解決事件，樓主正在尋找公寓，打算展開新生活，獨力照顧孩子。

多名網民支持樓主，「老公真係喺出面食飽先返嚟」、「佢哋做初一，你梗係做十五」、「呢啲爸爸同婆婆唔要都罷」、「支持離婚，成全佢哋啦！」。翻查資料，相關帖文約2年前發出，近日再被炒熱。

（Reddit討論區）