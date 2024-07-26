青衣請食飯黨 ？2內地女攞錢食飯　街坊1招KO即走　1特徵提醒小心

青衣出現疑似「母女」請食飯黨！有港男早前在青衣街頭被2名中年婦人及年輕女子截停，表示沒有錢吃飯，問他可否給予兩人飯錢，不過男網民十分醒目，即答「我報警就得」，其後他在社交平台出文及相，提醒青衣街坊要留意。帖文一出引來不少網民議論，有人認出兩女子曾在觀塘出現，看來四出尋覓目標，亦有人發現兩女樣貌相似，質疑是否母女同行。



樓主指在青衣街頭遇到請食飯黨，有兩名內地女子向他「攞錢食飯」。（Facebook圖片）

有港男早前在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文及相片，指在青衣街頭遇到請食飯黨，有兩名內地女子向他「攞錢食飯」。從相片可見，1人是中年女子年紀稍長，另1人則身穿背心短裙，看來年紀較輕。惟樓主十分醒目，立即拒絕，並表示「我報警就得」，兩女無奈離去。

樓主之後出帖提醒青衣街坊留意。帖文引來不少街坊留言，有人認出兩名女子，「啱啱青衣城見到，一見單身男士就撩」、「我喺觀塘遇過，估唔到佢嚟到青衣」、又有街坊表示之前在青衣遇到類似情況，「之前都有，攞完飯錢就話無錢住酒店，叫你畀幾百蚊佢」、「我試過長發有個大陸女仔（幾靚）話支付寶用唔到，又無現金喺身，叫我買杯嘢飲畀佢飲，遲啲請返我食飯」、「啲攞攞下會返上屋企攞」、「可以上我屋企凉下冷氣」。

有網民指覺得兩名女子樣子很相似，質疑兩人是母女「兩母女嚟㗎？咁似樣嘅」。（網上圖片）

亦有網民指覺得兩名女子樣子很相似，質疑兩人是母女，「兩母女嚟㗎？咁似樣嘅」、「兩個個樣好似，應該係母女黨」。也有人認為兩人的行為過分，「着背心條女，右手臂有紋身，各位街坊請廣傳」、「有錢買假LV、無錢買水飲、警署直通車返去」、「報警啦！」。