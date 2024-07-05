結紮1年妻子有孕！台人夫斥出軌　妻：清白就給$1000萬　結果傻眼

男人結紮後，就能100%避孕嗎？台灣泌尿科醫生分享個案，指有中年人夫與妻子育有2名小孩，商議後便進行結紮手術，豈料約1年後，妻子竟再度懷孕，惹來綠帽疑雲！人夫認定妻子出軌偷食，惟妻子堅決否認，更與老公打賭，開盤「如果確認是老公的種，老公就得要給1,000萬（台幣，約240萬港元），房子全部過戶成老婆的名字」，如孩子是他人「播種」，妻子則「淨身出戶，小孩自己帶自己養」。



在這個賭盤下，人夫終選擇相信妻子，一起把孩子生下來，經親子鑑定也確定是自己的小孩。泌尿科醫生解釋，傳統結紮仍有約17%機率會出配懷孕，因理論上只要有活的精子，便有懷孕的可能。



台灣泌尿科醫生呂謹亨解釋，根據文獻，傳統結紮手術約有17%機率會發生以上情況，因理論上只要有活的精子，便有可能導致懷孕。（GettyImages）

台灣泌尿科醫生呂謹亨於個人Facebook個人專頁中，以「男性結紮後居然老婆又懷孕，懷疑老婆偷吃」為題發文，分享關於中年夫婦綠帽疑雲的小故事。呂醫生指，該對中年夫妻在婚後有2名小孩，都開始上小學了，經討論後人夫決定結紮。

呂醫生指出，該名人夫在手術後雖然只驗極少數殘留的精子，但是據醫師說法，懷孕機率極低，而且會自己慢慢排乾淨，所以就不以為意。

沒料到，在結紮手術後約1年，妻子竟透露懷孕。人夫即時感氣憤，稱自己已捱了一刀，老婆怎可能會懷孕，並認定老婆在外偷腥有孕。老婆則堅持清白，且不願把腹中骨肉打掉，夫婦形成二人僵持局面，糾結於到底該不該把孩子生下來。

台灣1名中年人夫進行結紮手術後，老婆竟聲稱仍懷孕，惹來綠帽疑雲！非當事人。示意圖。（Getty Images）

人妻堅持一定要把孩子生出來，指「沒想到老公如此不相信我」，稱日後一定要做親子鑑定，並與老公打賭，開盤「如果不是老公，便會淨身出家，小孩自己帶自己養，更願意簽紙證明」；相反，如最後結果是父子關係的話，「老公要給她1,000萬，且房子全部過戶給老婆名下」。

其後，人夫便去找找泌尿科醫生詢問，查探結紮後是否仍會懷孕，而且再驗了一次精子，結果顯示，精子活躍程度跟一年前結紮手術後相若。即「還是驗得到幾顆活的精子，雖然活動力不太好，但畢竟還是有活力」。最後，人夫選擇相信老婆，並把孩子出下來，進行親子鑑定後，確定小孩是自己無誤。

最後，人夫選擇相信老婆，並把孩子出下來，進行親子鑑定後，確定小孩是自己無誤。示意圖。（Getty Images）

呂醫生解釋，根據文獻，傳統結紮手術約有17%機率會發生以上情況，因理論上只要有活的精子，便有可能導致懷孕。他更指：「有時是真的遇上，機率極低的精子自己到出路，再度接回去的案例，機率約0.04%。」故他才發表改良式的結紮手術，透過特殊手法，確認輸精管後，加速精子排空，避免殘留，並且進行分層縫合，避免日後輸精管又再度自己找到出口。

台灣泌尿科醫生呂謹亨。（Facebook圖片）

（綜合）