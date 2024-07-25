逃票？坐東鐵頭等遇女職員查票　男乘客轉身逃走　被追上後續超狂

港鐵東鐵頭等車廂不時有港鐵職員查票，防止乘客逃票。有男生就於社交平台發文，指日前乘坐東鐵頭等車卡時，遇到港鐵女職員查票，他即時轉身逃跑，最終被女職員追上。正當女職員準備開罰單，他的回應令一眾網民震驚，直指「大癲」。



港鐵東鐵頭等車廂不時有港鐵職員查票，防止乘客逃票。（資料圖片）

該男生周一（7月22日）於社交平台threads發文，指乘搭港鐵東鐵頭等車廂時遇到女職員查票，他即時轉身逃走，「我一見到個女查飛員，就轉身跑走！」。

在「你追我趕」追逐戰下，樓主最終被女職員追上攔截，「個女查飛員追咗我幾節車廂之後，我最終都係俾佢捉到」，而女職員追上他後準備開罰單，「麻煩出示頭等飛畀我睇下。如果違例坐頭等，就要罰款」。

樓主指，乘搭東鐵頭等車廂時遇到女職員查票，他即時轉身逃走，最終被追上。（資料圖片）

然而事件迎來大反轉，樓主這時「好淡定」地取出頭等車票讓女職員檢查，原來沒有「逃票」，女職員則驚訝問為何要逃跑，「你有車飛居然仲跑？」，他則回應「我只係想體驗下俾女仔追係咩感覺啫」。

帖文引來網民熱議，直指「大癲」，也有網民認為樓主做法無聊，不應玩弄職員。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，直指「大癲」、「搭緊車睇忍笑好辛苦」、「靚女嚟的？」。也有網民認為樓主做法無聊，不應玩弄職員。

另有網民質疑事件真偽，「查飛前後包抄㗎喎」、「圖呢？無圖你話COLLAR追你都得啦」、「創作文？」。