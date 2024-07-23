劏客？$69雞翼蛋飯竟係咁！食客公審人氣冰室：抵香港無人嚟消費

香港飲食業食物性價比問題常惹熱議。有食客於網上討論區發相發文，指他日前到1間人氣冰室下單價值69元的「雞翼蛋飯」，惟見到成品後大感驚訝，直指「竟然係咁樣，抵香港無人嚟消費」。



帖文引來網民熱議，有人批評離譜，「離晒罩」、「呢個飯點都唔會值69」、「真係唔怪得人唔喺香港消費」。但也有網民認為明碼實價「願者上吊」，「其實你叫雞翼煎蛋飯，你叫之前又知佢係69蚊，咁個飯究竟有乜嘢問題呢？」。



有食客於網上討論區發相發文，指他日前到1間人氣冰室下單價值69元的「雞翼蛋飯」，惟見到成品後大感驚訝。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該食客周日（7月21日）於連登討論區以「69蚊個雞翼蛋飯竟然係咁樣，抵香港無人嚟消費」為題發相發文，指他光顧1間人氣冰室，點單價值69元的「雞翼蛋飯」，惟看到成品令他大感不滿，直指「已經好耐無出街食，出到嚟69蚊都食唔飽，仲要無嘢飲，點叫人嚟香港消費」。

從相片見到，這頓價值69元的「雞翼蛋飯」，有3隻浸汁雞翼，配上連在一起的煎雙蛋及白飯。

相片見到，這頓價值69元的「雞翼蛋飯」，有3隻浸汁雞翼，配上連在一起的煎雙蛋及白飯。（連登討論區）

帖文引來網民熱議，有人批評離譜，「離晒罩」、「呢個飯點都唔會值69」、「一般只值$20，食環境&質素就頂多$32，配埋飲品$39/$40，偏遠位置才叫高20」、「$69夠買1包雞翼，1盒雞蛋加1支瑞士汁，仲可以分幾餐整！而家無咩事唔會出街食飯，性價比太低」、「明知69蚊個雞翼蛋飯係貴，我根本唔會叫呢個飯」、「真係唔怪得人唔喺香港消費」、「無下次！」。

但也有網民認為明碼實價「願者上吊」，沒有問題，「其實你叫雞翼煎蛋飯，你叫之前又知佢係69蚊，咁個飯究竟有乜嘢問題呢？」、「有蛋有雞翼有飯，唔明相表達啲乜，叫前唔知價錢？」、「寫明係雞翼蛋飯，都唔知樓主expect啲咩野」、「有咩問題，雙蛋幾靚仔，雞翼又多汁」。