影片瘋傳！網傳香港升降機內電池起火　男子燒到焦黑　真相是這樣

網上日前流傳1條影片，片中可見，1名男子攜帶疑似電動車電池乘搭升降機，隨後如常按掣關門，未幾電池突然產生火花，火勢一發不可收拾，過程快到歷時3至4秒，連閉路電視都被炸毀，男子避無可避當場炸傷，升降機外閉路電視拍到1對男女在大堂等候期間察覺有異，於是通知保安員，他們打開升降機門，將男傷者移出來。傷者嚴重燒傷，全身焦黑，但頭部仍然輕微轉動，仍有生命迹象，隨後由救援人員救走治理。



影片最近在外國多個網站社交平台例如X（舊稱Twitter）和facebook瘋傳，部份人更疑惑是否在香港發生。翻查資料，是次意外2021年10月8日發生，事發現場位於內地。



1名戴眼鏡的半禿男子見到升降機門打開，於是彎腰取起疑似電池，繼而進入升降機按掣關門。（網上影片截圖）

多個社交平台近日瘋傳1條影片，部份經過剪輯，其中1條長約3分鐘23秒，相信大致上還原事發經過，顯示1名戴眼鏡的半禿男子見到升降機門打開，於是彎腰取起疑似電池，繼而進入升降機按掣關門。

但隨後電池突然冒出火花，繼而起火，即使男子想放下電池，但都於事無補，在密封空間內根本無法逃生，電池甚至發生爆炸傳出巨響，閉路電視鏡頭當場遭到炸毀，無法拍到事發經過。

電池突然冒出火花，繼而起火，即使男子想放下電池，但都於事無補。（網上影片截圖）

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鏡頭一轉，升降機外閉路電視拍到大堂情況，當時1對男女等候期間發現情況有異，於是通知保安員，數名保安員打開升降機門，見到驚嚇一幕，於是報警求助，同時合力將男傷者抬出大堂，傷者嚴重燒傷，全身包括衣物已呈焦黑，頭部仍然能夠輕微轉動，仍有生命迹象，救援人員接報到場，救走傷者治理，影片便結束。

影片引來多人轉載，部份人甚至以為意外在香港發生，但《香港01》翻查發現，意外於2021年10月8日發生，現場位於內地。有內地傳媒指，男子被救出後送院，診斷為全身多處燒傷、重度吸入性損傷、急性腎損傷、左眼燒傷。至11月3日，男子因急性心梗在家中離世。

不少媒體或內地消防人員指出，男子當時攜帶疑似電動車電池，提醒市民切勿擅自將電動車電池拆下充電，不但面臨生命危險，而且違反法例。

（綜合）