網傳輕鐵尾班車多名乘客被查票　職員站滿月台　網民︰場面幾誇張

港鐵最近嚴打逃票，繼本年4月派出多名職員分別在屯門站、兆康站、新圍站、安定站等的月台查票之後，網上近日亦流傳1條影片，一大班港鐵職員在輕鐵月台工作，正在和多名乘客核對資料，有網民表示事發時正值輕鐵尾班車，「一班人諗住唔畀錢，點知落車就有一堆職員等緊佢哋」。



網民拍到類似一幕，「見證咗，成個月台都係」，其他人笑言「其實搭車要畀錢呢件事有咩咁委屈？」、「幾蚊都慳」。



大批身穿黃色上衣的港鐵職員查票。（facebook影片截圖）

+ 3

涉事影片近日在facebook瘋傳，長約37秒，片中可見，大批身穿黃色上衣的港鐵職員在月台守候，待乘客下車就一對一向核對資料。鏡頭一轉，只見更多職員從對面月台走過來，相信以作增援之用。

有網民表示從小紅書見過相關影片，所以轉載分享，並引述當時是輕鐵尾班車，「一班人諗住唔畀錢，點知落車就有一堆職員等緊佢哋」。其他網民拍攝到類似一幕，圖中可見，多名職員在輕鐵藍地站月台包圍乘客，「見證咗，成個月台都係」。也有網民驚訝，「嘩，場面幾誇張」、「成個站嘅職員出晒嚟？」。

其他網民影到類似一幕，圖中可見，多名職員在輕鐵藍地站月台查票，「見證咗，成個月台都係」。（facebook圖片）

港鐵去年6月提高罰則，上調附加費款額，重鐵網絡附加費將由現時500元增加至1,000元，而輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元上調至港幣370元，同時加派人手在多個輕鐵站內查票，本年4月，曾有數十名職員分別在屯門站、兆康站、新圍站、安定站等月台查票，過程被市民拍下，在網上瘋傳引來討論。

（綜合）