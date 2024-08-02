綠置居悲劇｜公屋換市區綠置居　戶主列3大問題呻後悔：早知撻訂

【綠置居2024／公屋】從公屋租戶「升呢」做綠置居單位業主，未必如想像中美好。有綠置居業主於網上發文大呻，交出公屋單位轉而申請購入綠置居，本來以為會有更好環境，「中六合彩咁好運」，詎料購買綠置居單位後才發現有3大問題，直言後悔，「好唔開心，壓力好大……經常諗如果嗰時撻訂就好。好希望所有嘢返轉頭，返去遞表前就好」。



帖文引來網民熱議，不少人安慰樓主，「樓主唔好太灰，改變思維想法可能會心情好好多」、「日子總會過，願樓主盡快習慣新生活，平安順遂」。也有網民認為是「習慣」問題，「到習慣咗就冇問題」。



有綠置居住戶大呻，用公屋申請換綠置居，本來以為會有更好環境，「中六合彩咁好運」，詎料購買綠置居後才發現有3大問題，直指後悔。（資料圖片）

該綠置居住戶於「香港公營房屋討論區」以「老實講……好唔開心」為題發文，指他以公屋居民資格申請換綠置居，以為會有更好居住環境，結果不似預期，「同我想像嘅唔同，你話要時間適應，適應咗1年，都係好唔開心，壓力好大，好掛住舊居」。

樓主之後列出3大問題，包括「新居近市區嘈吵」、「生活配套不比舊居方便」，以及「使費大」。

樓主指用公屋申請換綠置居，以為是更好居住環境，結果不似預期。（資料圖片）

問題1：新居近市區嘈吵



樓主指，以前舊居比較偏僻寧靜，惟新居處於市區，相當嘈吵，「雖然（舊居）無咁方便，但起碼日日可以瞓到鬧鐘醒。新居市區日日即使禮拜六日都係6點就俾車嘈醒，咁耐冇1日瞓過安寧，戴耳塞都瞓唔到」。

樓主列出轉綠置居後3大問題，包括「新居近市區嘈吵」、「生活配套不比舊居方便」，以及「使費大」。（資料圖片）

問題2：生活配套不比舊居方便



樓主說，新居除了面積較大，其他環境例如買餸配套、醫療等，都不比舊居方便，「我真係唔覺比舊居方便，你可以話我唔知足，但put in my position，其實每日好煎熬，最唔想就係返屋企」。

問題3：使費大



樓主說表示，購買綠置居做業主後，要繳交按揭、差餉等費用，使費相當大，「每次供按揭畀管理費地租差餉嗰陣就好肉赤，好似食飯落錯order錯嘢硬食咁，要為無鍾意嘅嘢硬食25年，仲有大廈維修費雜項費，諗返住100年公屋都唔係使咁多」。

樓主感嘆，當初抽中綠置居「以為中六合彩咁好運」，現時回想直指後悔，「中途加息都有打算撻訂放棄，經常諗如果嗰時撻訂就好。已經用咗唯一的房屋福利，所有路已經俾我堵死晒，真係只能攬住間屋過下半世，好希望所有嘢返轉頭，返去遞表前就好」。

樓主感嘆，當初抽中綠置居「以為中六合彩咁好運」，現時回想直指後悔。（《男人唔可以窮》劇照）

網民：習慣問題



帖文引來網民熱議，不少人安慰樓主，「樓主唔好太灰，改變思維想法可能會心情好好多」、「日子總會過，願樓主盡快習慣新生活，平安順遂」、「綠置同居屋比較大嘅問題，即係供樓、交差餉、維修費，再唔係，你都可以購買後5年賣出去，然後再買私樓。雖然近期樓價跌，但由於綠置同居屋第一手訂價較低，通常轉手都有賺」。

鑽石山港鐵站邊的綠置居項目啟鑽苑，雖然地理位置優越，但已錄得逾百宗撻訂。（資料圖片）

也有網民認為是「習慣」問題，「呢啲習慣啫……我之前住新界平房，晚上10時睡覺，早上6時起身，不知幾舒服」、「其實近馬路方向嘅樓係預咗嘈，真係要習慣……到習慣咗就冇問題」、「如果係啓鑽，地點優越，住下住下就慣」、「市區方便出入地方又大咗，MTR又到達其實係真係好好」。亦有人認同住公屋較好，「小弟係過來人，以前買過居屋，最終因為供樓有壓力，都係賣咗重新申請公屋，始終係住公屋比較輕鬆點」。