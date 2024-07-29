公屋戶拆牆拆門豪裝　PO相惹哄動　網民列3罪狀：至少需$XX萬還原

【公屋／裝修／公屋還原價目表／富戶政策】公屋裝修要遵守規矩。有港男於公屋群組發布公屋單位裝修前後對比圖，見到包括拆牆拆門等，有不少改動地方。網民看後議論紛紛，有人就歸納出至少犯了3宗「罪」，直指「自己提供罪證，祝你好運！」、「準備巨額復原吧」、「睇嚟好快會俾房署收樓」、「最好預定至少40萬畀房署才好搬走」；不過也有網民表示，戶主裝修前或已申請，未必有問題。



公屋裝修要遵守規矩。（資料圖片）

該港男於Facebook群組「公屋討論區」發布公屋單位裝修前後對比圖，簡單留言「裝修前後」。

從相片見到，該公屋單位裝修前結構與一般公屋單位無異，而裝修後，明顯見到中間的牆及門被拆走打通，變成一個無「阻隔」單位，洗手盆等水喉位等位置亦有改動。

相片見到，該公屋單位裝修前結構與一般公屋單位無異。（Facebook群組「公屋討論區」）

裝修後單位變化。（Facebook群組「公屋討論區」）

帖文引來網民熱議，列出這單位裝修至少犯了3宗「罪」，包括「拆門」、「拆牆」、「電線入牆」，直指「自己提供罪證，祝你好運！」、「收返張相先，你曬命之前研究下條例先……做人唔好咁低b」、「恭喜你呀，買斷就冇所謂，租嘅你最好預定至少40萬畀房署才好搬走」、「準備巨額復原吧」、「師兄你拆咗咁多野，睇嚟好快會俾戶署收樓」。

帖文引來網民熱議，列出這單位裝修至少犯了3宗「罪」，包括「拆門」、「拆牆」、「電線入牆」。（Facebook群組「公屋討論區」）

不過也有網民表示，戶主裝修前或已申請，未必有問題，「其實評論前，麻煩check下例先，我啱啱幫客人完成咗一個單位，係可以申請清拆的，我也有房署嘅批准書」、「如果係結構牆係唔拆得，非結構牆要入紙申請先可改動，而家睇佢係邊一種」。有網民估計戶主可能已買下單位，惟有網民認出涉事單位是荃灣梨木樹邨，該邨暫未列入房委會租置公屋計劃，意味只能租不能買。

另有網民估計這單位裝修費至少需要數十萬元，認為應把公屋裝修費用列入公屋富戶申報範圍，「而家啲人住公屋，真係閒閒地就話拎二三十萬裝修，有錢到」、「應該將公屋裝修費加入富戶資產申報項目内」。

公屋還原價目表！每項收費數千至過萬元



根據房署資料，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原，包括所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。（資料圖片）

公屋還原價目表供參考▼▼▼

早前有公屋住戶分享公屋還原價目表，當中列出多項收費，主要分成「必須由房署拆除或還原」及「戶主可自己還原」兩類，其中較貴的包括還原實心廚房門叫價逾4200元、更換廁所面板連洗水面盆及配件要逾6200元。

據房署資料，公屋租戶未經署方書面同意，不得在單位安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備，公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原，包括所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。

公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆。（房屋署）

現時公屋戶遷出，房委會派人勘察，以評估及決定可保留、維修或更新的項目。如租戶自行安裝的裝置狀況良好，例如廚房掛牆碗櫃、浴室座廁等，一般會容許保留毋須還原，供新租戶使用。如新租戶希望保留加裝的設施，日後需自行承擔該裝置的維修保養責任。