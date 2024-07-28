火車暴力事件｜女子擋車門　遭男乘客穿心腿踢走　旁人竟這樣反應

列車即將開出，請勿防礙車門關閉！近日網上流傳1條影片，顯示在1列火車上，有1名黑人女子以肉身擋着關門，阻止列車開出。現場其他乘客不滿女子令列車延誤，雙方爆發口角，其間1名黑人男乘客上前了解，突然一腳猛踢向女子胸口位置，令她當場向後飛跌數米全在月台上，車門隨即關上，其間車內更傳出有乘客道謝的聲音。



網民表示雖不知發生何事，但認為終動口不動手，應召鐵路公司職員到場處理，「咁樣踢法，如果跌得應，真係非死即傷，後果好嚴重」、「阻人前進係唔啱，但咁樣踢女人更加唔啱」。《香港01》記者翻查片段內容，發現影片約2年前已曾在網上瘋傳，有網民聲稱事件發生在美國費城，但未有人能確認。



黑人女子站在月台，但半個身體塞入車廂內，明顯阻止車門關上，令列車無法開出。（網上影片截圖）

網傳影片長約20秒，當時火車廣播提醒乘客切勿靠近車門，1名黑人女子站在月台，但半個身體強塞進車廂，強行阻止車門關上，車廂內散落了一些物品，不排除屬於該名黑人女子，其他乘客不甘行程受阻，於是和阻門女子理論，雙方發生口角。

其後1名黑人男乘客走近了解，在完全沒有先兆下，突然一腳猛踢該名阻門女子胸口位置，令她整個人向後飛跌數米，倒在月台上。女子嘗試起身再走列車，但車門隨即關上，相信列車可以開出，此時有人更出言道謝。

影片結束前有人出言道謝。（網上影片截圖）

《香港01》記者從影片內容翻查資料，發現該影片約於2年前已曾在網上瘋傳，有網民聲稱事件發生在美國費城，而近日再於各個討論區瘋傳，有網民指「門都閘埋，無仇報」、「彈得好遠，腳力好勁」。不少人指雙方都有錯，但起腳踢人的男子最錯，「擋門最多阻一陣啫，但始終唔應該用暴力，有乜事叫車站職員咪得囉」、「一個大男人咁樣踢女人，無情力隨時可以殺人」，有網民更關注該名女子有否受重傷，「唔應該縱容暴力，有閉路電視車拉到人」。

（綜合）