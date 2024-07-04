巴士MMA！白衣男vs大叔　撻朵：我勝和豪傑！　旁邊女子反成焦點

【MMA】乘搭公具交通工具應互諒互讓。本港網絡瘋傳多段影片，指皇崗巴士車廂內有2名男乘客因事爭執，其間粗口橫飛，黑衣大叔挑釁說「隻揪啊！」，並疑似自稱「新安（三合會新義安）」成員，白衣金髮後生男乘客則自稱「勝和（三合會和勝和）啊，X你老X，豪傑啊！」。巴士停定後，2人就在車上大打出手，從座位打到地上，拳拳打頭，相當兇狠，旁邊有女乘客一直高聲說「報警啦」。

影片引來網民熱議，「幾十歲都唔化，學人打架，無腦」、「打贏就去差館，打輸就去醫院，不過兩個都會被告」、「打交咪隻揪囉，響朵有乜用？」、「又要威又唔戴頭盔，打交嘅小事俾人鋤你老黑」。另有不少網民錯重點，關注旁邊女乘客，「把聲真係好煩」。



本港網絡瘋傳多段影片，指皇崗巴士車廂內有2名男乘客因事爭執。（影片截圖）

本港多個Facebook群組流傳2段影片，指皇崗巴士車廂內有2名男乘客因事爭執打架。第1段影片見到，1名戴鴨舌帽穿黑衣、站在車廂走廊中間位置的大叔，正隔着多名乘客與1名穿白衣染金髮後生男乘客對罵，粗口橫飛，白衣男叫大叔「落車唔好X走啊！死老坑，X頭」，大叔則回應「好啊！嚟啊嚟啊嚟啊！我唔打你我XXXX」、「九唔X搭八，你老X臭X！」。

大叔挑釁說「隻揪啊！」，並疑似自稱「新安（新義安）」成員，白衣男則自稱是三合會「和勝和」成員，「勝和啊，X你老X，豪傑啊！」。（影片截圖）

衝突期間有女乘客叫他們「收聲啦」，但大叔未有停口，更挑釁說「隻揪啊！X你老X！企喺度啊！X樣！你邊X到啊？」，並疑似自稱「新安（新義安）」成員，白衣男則自稱是三合會「和勝和」成員，「勝和啊，X你老X，豪傑啊！」，大叔回擊「行X開啦，死𡃁仔」。

另1段影片見到， 巴士停下，車上大部份乘客已下車，白衣男與大叔扭打在一起，從座位打到地上，而白衣男稍佔上風箍着大叔頸拳拳打頭，至少打了7拳，直至影片結束仍在打鬥，其間旁邊女乘客一直高聲說「報警啊」。

另1段影片見到， 白衣男與大叔扭打在一起。（影片截圖）

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影片引來網民熱議，「黑衫得把聲，拳怕少壯」、「黑衫講就兇狠做就西芹」、「愈大聲戰鬥力愈低」、「幾十歲都唔化，學人打架，無腦」、「打贏就去差館，打輸就去醫院，不過兩個都會被告」。也有人質疑白衣男自稱三合會成員行為，「撻朵係咪拉得」、「又要威又唔戴頭盔，打交嘅小事俾人鋤你老黑」、「其實真心唔明！打交咪隻抽囉，響朵有乜嘢用？」。

另有不少網民錯重點，關注旁邊女乘客，「把聲真係好煩」、「個女人嘈住晒」。