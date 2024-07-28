巴士MMA│大媽背囊放櫈　大叔拍膊叫拿走　釀爆粗互罵起飛腳咁結局

公共交通工具座位有限，乘客應該顧己及人！網上日前流傳1條影片，顯示大媽和大叔在龍運巴士上層位置發生爭執，大媽霸佔上層第3排左邊雙座位，阿叔則站在通道上，雙方互相爆粗狠批，大媽操不純正廣東話稱，「你個X街想點？當我女人好蝦？」，大叔反駁「你個X街，X你老X」，甚至抬腳作勢想踢。大媽見狀先發制人，立即起飛腳，但踢不中對方，大叔見狀還擊。2人互有動作之際，坐在第2排的男乘客起身改坐第1排座位，避免殃及池魚。



雙方各不相讓繼續互批，大媽繼而坐下，1人霸佔2個座位，大叔則爆粗罵「X你老X」，大媽其後連叫3聲「非禮呀」。大叔最終敵不過，一邊咒罵，一邊坐到前方座位，戰況得以平息。



網民留言指紛爭原可避免，「睇咁耐原來仲有位」、「2個都有位坐，嘈乜吖」。上載者解釋片中阿叔想坐下，但大媽將背囊放在空櫈上，阿叔用手拍向大媽膊頭，同時「粗聲粗氣X位女士攞走個袋」，因而爆發衝突。網民知悉內情後指「1個人霸2個位又真係理虧」、「巴士阿叔郁手就點都輸啦」。



大媽霸佔巴士上層第3排右邊2個座位，大叔則站在通道上，鞋子似一度鬆脫，2人互相爆粗痛罵對方。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

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目擊者：大叔粗聲粗氣叫女士攞走個袋

涉事影片被上載至facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，長約1分鐘11秒，上載者解釋事發於7月27日下午4時許，現場是E37路線龍運巴士上層往天水圍方向，大媽將背囊放在空櫈上，1人霸佔2個座位。阿叔見狀想坐下，於是用手拍向大媽膊頭，同時「粗聲粗氣X位女士攞走個袋」，因而釀成爭執和肢體衝突。

大叔狀似想起飛腳，大媽即先發制人立即起飛腳，但踢不中對方。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

片中可見，大媽站在巴士上層第3排右邊座位，大叔則站在通道上，2人互相爆粗痛罵對方，本身坐在第2排的1名男乘客見狀，即起身轉坐第1排座位，相信要避免受到波及。涉事大媽操不純正廣東話，斥責「你個X街想點？當我女人好蝦？」，大叔反駁「你個X街，X你老X」，甚至抬起腳狀似準備想起飛腳踢大媽。大媽見狀立即先發制人，向大叔起飛腳，但踢不中對方；大叔隨即還擊伸腳，由於被座位遮住，所以未知有否踢中大媽，阿叔隨後將腳放在座位扶手，作出準備起腳的姿勢。

阿叔最後坐在第2排座位，戰事終平息。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

大媽3度大叫：非禮呀！

雙方繼續互罵，各自表示「驚你呀？」，隨後大媽坐下，大聲指「全車人睇住，佢咁樣對我，我係坐住，咁點？」，阿叔怒罵「X你老X」，大媽先叫對方「行開啦你」，繼而連叫3聲「非禮呀」。阿叔反叫她向司機求助，但大媽繼續叫大叔走開，阿叔見到大媽無意讓座，不停爆粗「咁X串，把X閉，你老X，坐我個位」。大叔轉身期間，只見他沒有扣好衫鈕，露出肚腩，繼而坐在第2排座位。影片傳出1名男聲指「前面阿叔真係攞嚟衰，打起上嚟『窩』你添呀」，影片便結束。

影片吸引弓多名網民留言，「愈來愈多呢種人」、「見到有個先生默默調位」、「為個位做咗男女主角」、「2個都唔啱，女方1人霸2個位唔啱，阿叔太粗魯都唔啱」。

（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）