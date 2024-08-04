江旻憓告別全職劍擊運動員｜身高原來咁高！即睇港女身高幾多算矮

【巴黎奧運2024／江旻憓／劍擊／重劍／香港奧運金牌／身高／獎金／法國】本港「女劍神」江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽反勝奪得金牌，創下香港歷史，8月1日）凱旋返港。不過江旻憓今日（8月4日）於社交平台宣布，告別全職劍擊運動員生涯，期待有新的職業發展，讓她可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動樂趣。



江旻憓今日（8月4日）於社交平台宣布，告別全職劍擊運動員生涯，期待有新的職業發展。

今年30歲的江旻憓身高高達178厘米，到底她較香港女性平均身高高出多少呢？



江旻憓於巴黎奧運奪金。（袁志浩攝）

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根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2024年男女平均身高數據，香港女性平均身高160.62厘米（19歲或以上）；男性平均身高則為174.83厘米（19歲或以上）。

身高達178厘米的江旻憓，不單高出香港女性平均身高17.38厘米，更高過男性平均身高3.17厘米。

江旻憓於巴黎奧運奪金。（袁志浩攝）

在香港女藝人中，有「長腳蟹」之稱的呂慧儀身高較江旻憓矮1厘米，「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）、港姐冠軍馮盈盈等人亦與江旻憓身高有段距離。