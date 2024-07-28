江旻憓奧運奪金│落後1:7大逆轉反勝　內地網民咁睇：是中國人驕傲

【巴黎奧運2024／江旻憓／劍擊／重劍／金牌／法國】本港「女劍神」江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽由落後1：7到「決一劍」反勝，奪得金牌寫下歷史一刻，引起小紅書上香港及內地網民關注，「太神奇了，落後1：7反勝」、「真正香港年輕人該學習的模範」，更有內地網民大讚「中國人的驕傲」。



江旻憓於巴黎奧運奪金。（袁志浩攝）

江旻憓於巴黎奧運奪金。（袁志浩攝）

女子「重劍一姐」江旻憓在巴黎奧運女子重劍決賽面對主場法國劍手瑪露比頓，曾經落後1：7，其後未有輕言放棄，力追至12：12，並在「決一劍」奠勝封后，奪得金牌。

江旻憓賽後接受訪問喜極而泣，感謝大家支持，「我終於無輸」，並說今仗打出「永不放棄的香港精神」。她又親揭反勝關鍵：「當時不想輸得這麼『肉酸』，本身輸得太多，我不是這個水平，所以其後我一劍一劍打，然後不小心就追到了！」

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江旻憓奪得金牌引起小紅書上香港及內地網民關注，「再一次證明，香港人OT唔會輸」、「真厲害，這一路走來她真的挺不容易的」、「大落後，再追平，最後反勝，超緊張」、「香港一姐勁」、「她真是好漂亮」、「太神奇了 落後1：7反勝」、「世一」、「為香港運動員感到驕傲」、「真正香港年輕人該學習的模範」，更有內地網民大讚「是中國人驕傲」。