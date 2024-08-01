男女蹲行人過路處中心　多次轉綠燈繼續踎惹熱議　內地網民咁睇

內地旅客在香港的行為，一直在網上廣為熱議。1名小紅書網民日前上傳照片，顯示一男一女途人在行人過路處的正中央蹲下，雙雙使用手機。樓主續指，即使行人交通燈號已轉了5至6次綠燈，該對男女仍一動不動，就一直蹲在地下，讓他不禁發文詢問「文化差異」問題，引來不少網民討論。



1名小紅書網民日前上傳照片，顯示一男一女途人在行人過路處的正中央蹲下，雙雙使用手機。（小紅書圖片）

樓主在小紅書以「關於在香港街上蹲的問題」為題發文，表示自己明白兩地有文化差異，他也接受其他人在街上蹲着行為，但認為「總不能蹲在路中心吧」。他上傳照片，顯示1對男女在行人過路處交通燈前，一邊蹲着一邊使用手機，樓主指「過了五六個綠燈都沒有過馬路就一直蹲着」。

樓主後來留言強調，自己發帖並不是「針對蹲這單一行為」，認為應互相尊重和包容不同文化，但原則是盡量不影響別人。

帖文很快就引來網民討論，有內地網民表示同樣不能理解該對男女行為，「仲有地鐵蹲，街邊蹲，景點蹲各種蹲……不理解」、「真的我覺得累了，在街邊蹲其實大家都理解累了，不舒服了，但是不要在路中間，馬路前面，人家店舖前啊」、「我是個累了真的會蹲下來的人，但一般也就是蹲個一分鐘就爬起來，因為蹲久了好累」、「我是東北人，從小家裏教育就是不可以蹲、抖腿、吃飯大聲和站起來夾太遠處的飯菜等等，我感覺是家庭教育比較差，才會不分場合隨時隨地蹲」。