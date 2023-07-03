2女踎街吃小食相瘋傳被指不雅！內地網民批「歧視內地人」掀爭議

【香港旅遊】不少旅客來港旅遊都會「掃街」品嚐香港地道小吃美食，然而本港及內地網絡近日瘋傳一張疑似2名內地女遊客「踎街」吃小食圖片，引來爭議。有網民批評相關做法不雅，「好肉酸！」、「點解要踎係路中心？」、「吃東西能優雅一點嗎？」，但也有內地網民質疑是否「歧視內地人」，「有人舉報（帖文）嗎？」、「今天我已經刷到好幾個了，都是嘲諷，看不下去了」、「無留下垃圾就無問題」。



本港及內地網絡近日瘋傳一張疑似2名內地女遊客「踎街」吃小食圖片，引來爭議。（網上圖片）

本港網絡周日（7月2日）起流傳一張圖片，見到2名女遊客把看似咖哩類小食膠兜放在路邊的視障人士引路磚上，2人則手持竹籤蹲在地上大快朵頤，其中粉紅色衫女子更擘開雙腿，狀甚輕鬆。而上載圖片的網民留言：「上次喺垃圾桶食，今次乾淨啲放喺地度食。」

圖片引來網民熱議，有人批評相關做法不雅，「好肉酸！」、「點解要踎係路中心？」、「吃東西能優雅一點嗎？」、「文化差異真係搞唔掂」、「顛覆咗我想像」。也有人笑言，「咁踎唔腳痺先勁」、「其實咁踎法真係少啲功力都唔得」、「筋骨真係好柔軟」、「真正地道美食」。

圖片其後被轉載到內地社交平台小紅書等媒體，惹來內地網民反響。（小紅書）

圖片其後被轉載到內地社交平台小紅書等媒體，惹來內地網民反響，「香港人歧視內地人？、「有人舉報（帖文）嗎？」、「故意把圖截小，說是路中心，看出來在人行道上，應該是晚上人很少」、「今天我已經刷到好幾個了，都是嘲諷，我不會那樣吃東西，但也看不下去了」。

除了「踎街」吃小食，本港網絡早前亦流傳3名女子圍在食環署橙色垃圾桶旁「開餐」圖片，可見3人把2個外賣盒放在桶頂煙灰缸位置進食，被指做法不衛生，同樣惹來爭議。