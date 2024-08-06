何詩蓓凱旋回港｜何詩蓓身高高到咁！即睇港女身高　1XXcm已算矮

撰文：布萊恩
出版：更新：

【何詩蓓／身高／世界冠軍／游泳／自由泳／巴黎奧運2024／港人平均身高】於上屆東京奧運勇奪兩面銀牌的香港「混血女飛魚」何詩蓓，今年再出戰巴黎奧運，終在女子100米及200米自由泳游都奪得銅牌，令她在2屆奧運共獲得2银銅的佳綥。

今年26歲的何詩蓓，身高高達178厘米，到底她較香港女性平均身高高出多少？

而巴黎奧運香港游泳隊今早（8月6日）返港，何詩蓓形容今屆奧運氣氛好，因其家人及香港市民都能到現場觀看比賽，而她在場內亦見到許多香港人及香港區旗，像大家慶祝盛事。她又稱，今屆奧運後更肯定能代表香港出賽是她的光榮，尤其擔任開幕禮持旗手：「因為我喺香港出生、香港長大、香港學游水，我覺得代表香港係理所當然。」

何詩蓓在巴黎奧運共獲得2面銅牌。

重溫「女飛魚」何詩蓓在東京奧運奪銀一刻▼▼▼

+6

何詩蓓身高178厘米　比香港女性平均身高高超過19厘米

根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2021年男女平均身高數據，香港女性平均身高158.7厘米，於調查的119個國家或地區中排第69名；男性平均身高則為171.7厘米，於調查的83個國家或地區中排第47名。

何詩蓓不單高出香港女性平均身高19.3厘米，更高過男性平均身高6.3厘米。在香港女藝人中，有「長腳蟹」之稱的呂慧儀身高較何詩蓓矮1厘米，「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）、港姐冠軍馮盈盈等人亦與何詩蓓身高有段距離。

即睇何詩蓓世界短池游泳錦標賽封后一刻▼▼▼

何詩蓓參加世界短池游泳錦標賽200米自由泳決賽，以0.12秒刷新世界紀錄。（Getty Images）
何詩蓓凱旋回港│何詩蓓獎金+人工隨時有咁高　比一般港人多咁多倍何詩蓓巴黎奧運連奪2銅　個人累取4面奧運獎牌　動畫重現飛魚泳速張家朗奧運奪金│張家朗獎金+人工隨時有咁高　比一般港人多咁多倍張家朗巴黎奧運奪金牌｜劍神原來咁高！即睇港男身高你算高定矮？張家朗巴黎奧運再奪金牌　衛冕之路盡遇勁敵　對賽成績逐個睇

大家又是否知道郭富城、鄧紫棋等藝人身高是多少？不妨先睇相對比藝人身高，再玩個小遊戲估下啦！

郭富城▼▼▼

+5

李佳芯▼▼▼

+5

陳奕迅▼▼▼

+5

戴祖儀▼▼▼

+5

周柏豪▼▼▼

+5

G.E.M.鄧紫棋▼▼▼

+5

姜濤▼▼▼

+5

鄺潔楹▼▼▼

+5

陳柏宇▼▼▼

+5

簡淑兒▼▼▼

+5

答啱0至4條，今日開始可以留意多啲本地明星啊！

答啱5至8條，好勁！睇嚟你都好留意香港明星～

答啱9至10條，果然對明星瞭如指掌，神人！

01研數所
熱話
本地熱話
何詩蓓
香港運動員
世界游泳錦標賽
巴黎奧運
巴黎奧運賽事
巴黎奧運