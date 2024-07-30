張家朗16強戰│中國劍手受傷　ViuTV蔡俊彥「希望舊患復發」惹爭議

【張家朗／巴黎奧運2024／劍擊／男子花劍】東京奧運男子花劍金牌得主、港隊「193劍神」張家朗於今屆巴黎奧運爭取衛冕，目前已晉級4強，全港市民為他打氣。



張家朗於16強賽事中，以15比10擊敗國家隊莫梓維，其間莫梓維一度右腳受傷要接受簡單治療，而張家朗隊友蔡俊彥（Ryan）於ViuTV直播賽事旁述時指，據知莫梓維一的腳有舊患，明言「希望就觸發到（舊患）啦」，其言論惹起網民爭議，批評離譜，「黐線！呢啲咩旁述」、「吓？希望其中1個運動員受傷？」。也有人指蔡俊彥之前旁述表現不錯，可能是一時口誤，「佢評述得唔錯架，不過今次戥佢擔心」、「佢為張家朗肉緊啫，講乜嘢都唔會影響到對手啊」、「佢真心撐隊友，為家朗打氣啫」。



巴黎奧運：張家朗擊敗莫梓維，打入男花個人賽8強。（袁志浩攝）

事緣張家朗於男子花劍個人賽16強賽事中，面對國家隊選手莫梓維，開局順利，比分擴大至8比2，但莫梓維隨後多次反擊連贏4分，追至8比6。在第1局結束前，莫梓維受傷要接受簡單治療，最終張家朗以15：10擊敗莫梓維晉級8強。

巴黎奧運：張家朗（左）在男花個人賽16強對莫梓維（右）。（袁志浩攝）

第1局結束前，莫梓維受傷要接受簡單治療。（「TVB (official)」YouTube頻道截圖）

莫梓維受傷要接受治療期間，各電視的直播賽事畫面中，都見到莫梓維坐在地上接受治療，表情略帶痛苦，而在ViuTV擔任旁述的張家朗隊友蔡俊彥（Ryan）表示，莫梓維腳部疑有舊患，更明言「希望觸發到（舊患）啦」，「據我所知佢隻腳係有啲傷，唔知有無觸發到舊患喇，希望就觸發到啦」。

張家朗隊友蔡俊彥（Ryan，圖）旁述時表示，莫梓維腳部疑有舊患，更明言「希望觸發到（舊患）啦」，言論惹起爭議。（資料圖片）

第1局結束前，莫梓維受傷要接受簡單治療，其後繼續比賽，終不敵張家朗。（資料圖片）

蔡俊彥言論一出引來網民爭議，不少人批評離譜，「黐線！呢啲咩旁述」、「吓？希望其中1個運動員受傷？」、「好癲」。不過，有人指出蔡俊彥之前旁述表現不錯，可能是一時口誤，「佢評述得唔錯架，不過今次戥佢擔心」。亦有網民為蔡俊彥的說開脫，「佢撐張家朗啫」、「佢講乜都唔會影響賽事啊」、「只係肉緊咗，大家畀次機會」。