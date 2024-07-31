張家朗奧運奪金牌｜內地網民要求計入中國隊獎牌榜　港網民咁反駁

【張家朗／劍擊／世一／193劍神／香港奧運金牌／巴黎奧運2024／世界排名／東京奧運2020】香港隊「193劍神」張家朗在巴黎奧運男子花劍決賽奪得金牌，內地及香港網民同賀。



惟有內地網民認為，香港隊獲得的獎牌數目，應計入國家隊獎牌榜，「港澳台都屬於中國，金牌總數要算上」。言論引起爭議，有網民批評「丟人」，反駁「一國兩制呀」、「會唔會連帶令個比賽項目嘅名額都要跟返1個地方嘅quota？」但也有網民認為毋須理會個別言論，「一兩個網民不能代表全中國網民」、「不要無限放大了」。



截至7月31日中午11時45分巴黎奧運獎牌榜，中國隊目前6金6銀2銅排第2名，香港隊則以2金1銅排第10名。排第1名的是日本，有7金2銀4銅。



張家朗在巴黎大皇宮再奪走金牌。（路透社）

張家朗在巴黎奧運男子花劍決賽，勇挫意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），再奪金牌衛冕成功，是香港歷史上首位連續兩屆都奪得金牌的運動員，也是奧運史上第3位成功在男子花劍衛冕的運動員。

張家朗與馬奇今仗有不少爭議判決。（路透社）

張家朗再創香港及世界歷史，全城同賀。

張家朗巴黎奧運金牌得主。（路透社）

內地網民：港隊獎牌數目應計入國家隊

張家朗奪得金牌，內地及香港網民同賀，惟有內地網民認為，香港隊獲得的獎牌數目應計入國家隊獎牌榜數目，「港澳台都屬於中國，金牌總數要算上」。

有內地網民認為，香港隊獲得的獎牌數目應計入國家隊獎牌榜數目，「港澳台都屬於中國，金牌總數要算上」。（網上圖片）

言論引起爭議，有網民批評「丟人」，反駁「一國兩制呀」、「會唔會連帶令個比賽項目嘅名額都要跟返1個地方嘅quota？」、「澳門係沒有自己嘅奧運代表隊」。但也有網民認為毋須理會個別言論，「一兩個網民不能代表全中國網民」、「不要無限放大了」。

翻查資料，今次並非首次有內地網民提出把香港隊獲得的獎牌數目，計入國家隊獎牌榜。2021年東京奧運時，就有內地網民「PS（修圖）」製作獎牌榜，把「中國」、「中國香港」、「中國澳門」和「中國台北」連在同一單位，讓國家隊金牌數目位居第一。惟當時已有不少內地網民批評做法，「刪了吧，別黑了，哪個代表隊算哪個代表隊的獎牌，要點臉」、「別丟人了」。

2021年東京奧運時，就有內地網民「PS（修圖）」製作獎牌榜，把「中國」、「中國香港」、「中國澳門」和「中國台北」連在同一單位。（微博）

在奧運會中，香港和台灣分別以「中國香港」和「中華台北」名義參與賽事，澳門則未有參賽。