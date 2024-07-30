張家朗奪金牌｜意大利人湧張家朗IG鬧偷走金牌可恥　港網民咁反擊

【張家朗／劍擊／世一／193劍神／香港奧運金牌／巴黎奧運2024／世界排名／東京奧運2020】香港隊「193劍神」張家朗在巴黎奧運男子花劍決賽，勇挫意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），再奪金牌衛冕成功。



然而賽事中台灣裁判判決備受爭議，賽後更有意大利網民到張家朗IG（Instagram）「洗版」，批評裁判偏幫張家朗，指摘張家朗是「可恥的金牌選手」、「偷走奧運金牌，可恥」、「你有多麼醜陋？」。本港網民隨即留言反擊，希望意大利能展現體育精神，不要「輸打贏要」；也有網民勸止，「大家都唔使太重手反擊，免得令張家朗的成功加上污點」。



張家朗在巴黎大皇宮再奪走金牌。（路透社）

張家朗與意大利馬奇（Filippo Macchi）在巴黎奧運男子花劍決賽碰頭，最終張家朗落後下大逆轉以15比14反勝，奪得金牌。然而賽事中來自台灣的裁判黃皓志有不少爭議判決，尤其是在進攻權轉換，雙方停頓後再起動，裁判時有不一判決。

張家朗與馬奇今仗有不少爭議判決。（路透社）

意大利網民：張家朗偷走奧運金牌可恥

賽後有大批意大利網民到張家朗IG（Instagram）「洗版」，指最後一劍時「紅燈（馬奇燈號）」先亮，應是馬奇獲勝，批評張家朗「偷金牌」，「可恥的金牌選手」、「偷走奧運金牌，可恥」、「你有多麼醜陋？」。

賽後有大批意大利網民到張家朗IG（Instagram）「洗版」。（網上圖片）

賽後有大批意大利網民到張家朗IG（Instagram）「洗版」。（網上圖片）

賽後有大批意大利網民到張家朗IG（Instagram）「洗版」。（網上圖片）

隨即有本港網民反擊，「一啲風度同體育精神都無」、「現在你們在IG的留言讓全世界都知道多無品德」，更有網民以意大利文回擊，希望意大利能展現出體育精神，不要「輸打贏要」。

張家朗再創香港及世界歷史，全城同賀。

本港網民：勿讓張家朗成功加上污點

亦有網民拆解花劍比賽規則，「有進攻權一方即使遲得分都係贏，唔係計邊個着燈先」、「其實意大利選手都拎咗兩次機會」，認為「裁判先係最終話事囉，要講去裁判IG講」。

另有網民勸止，「大家都唔使太重手反擊，免得令張家朗的成功加上污點」、「輸咗俾人發泄下，到到都實有啲唔理智嘅人」。