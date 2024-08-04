停車場遇碰瓷黨？男子稱被撞傷腳索賠　車Caｍ片揭真相後續更離譜

在停車場泊車也會遇到碰瓷黨？有港男在網上發文，指在荔枝角D2 Place的停車場泊好車，15分鍾後收到有男子來電，對方指轉入停車場時被他撞到腳，傷得好嚴重，要求賠償醫藥費。樓主於是翻看「車Cam（行車記錄器）」，發現什麼事也沒有發生，還看到疑似「騙徒」走近車前片段。樓主想再次聯絡男子不果，因對方是借別人的電話打來，於是報警。



帖文引來不少網民議論，「高級碰瓷，打車頭個電話就可以有錢」、「佢見你留咗電話，所以打來扮嘢」、「又話隻腳好傷好嚴重，行得快過啲奧運選手」。



樓主從「車Cam（行車記錄器）」影片看到有名高瘦男子，快步走向他的車頭，走近看了看車頭後便快速離開，雙腳似乎沒有受傷。（影片截圖）

有港男早前在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發文及「車cam」影片，，題為「遇到低級騙徒」。樓主指，在荔枝角D2 Place停車場泊車後前往戲院看戲，可是15分鍾後收到1名陌生男子來電，「話我轉入停車場時撞到佢隻腳，仲話佢傷得好嚴重，要求賠醫藥費，仲連續打幾次嚟」。樓主表示要翻看「車Cam」，並叫對方先行報警。

可是樓主從「車Cam」影片看到1名高瘦男子快步走向他的車頭，走近看了看車頭後便快速離開，看來雙腳並無受傷，「不過就影到晒呢位騙徒個樣」。樓主想再聯絡男子，卻發現對方是借街坊電話打來，樓主於是立即報警。

帖文引來不少網民留言，「高級碰瓷，打車頭個電話就可以有錢」、「騙徒手法層出不窮」、「又話隻腳好傷好嚴重，行得快過啲奧運選手」、「笑死我，電話都無，你點呃錢呀，X你老X飛鴿傳書？」。

有網民指樓主在車頭留下電話引來碰瓷黨，「佢見你留咗電話，所以打來扮嘢」。有人建議樓主「唔好長放電話喺車頭，有人試過俾人拆咗條呔問攞錢」、「其實而家呢個年代九成以上嘅車都有cam，真係仲會有人咁OnX」。