大鑊！醉娃搭電召車遺這物　司機妻坐車見到狠斥出軌　慘呻難伸冤

如此貼身的衣物，怎有可能遺留在車上？馬來西亞有網約車司機於網上大呻，指日前接載一位醉酒女乘客，沒曾想對方居然在後座遺留胸圍，最令他無奈的是，當時他並沒有察覺，直至載妻子外出時，被對方發現車上出現女生內衣，慘被誤會出軌，故發文提醒乘客們離開車廂時切記帶走所有物品，同時批評該女乘客行為擾人，直斥對方「無腦」，掀起網民關注。



馬來西亞有喝醉酒女生搭乘電召車，於後座遺留內衣。（FB「Grab Driver Malaysia」圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，當地有網約車司機於 faceook 群組「Grab Driver Malaysia」上傳照片，分享日前接載乘客所遇的奇葩事件。該司機表示，當日到夜總會接載一名喝醉酒的女乘客，對方離開時竟於後座遺留一個黑色胸圍，只可惜他當時未有察覺，便直接下班回家。

司機續稱，直至他載妻子外出逛街時，對方發現車上出現女生內衣，誤以為他出軌，而他面對妻子質問亦百口莫辯，無奈不已故發文勸籲其他乘客，「拜託你們再怎樣醉都好，也不要醉到把內衣留在車裏好嗎？」，又斥責涉事女乘客「無腦」，「你已經長大了，要注意點，別把垃圾留在別人車裏」。

司機載妻子外出時，被對方發現車上內衣，惹來出軌疑雲。（示意圖／gettyimages）

司機事後並未透露妻子有否接受其解釋，以及事件後續，但就引來網民「食花生」。有人對樓主遭遇表示同情，「那麼大的『眼鏡』，哪有妻子不​​生氣」、「就算你有一千零一個理由，你老婆都不會相信」、「都不知道怎樣跟老婆解釋，暈咯」、「就算解釋了，老婆還是會生氣的，20年後吵架還是會翻舊帳」。

有同樣是電召車司機的網民就安慰樓主，分享曾遇到類似經驗，「以前我也遇到這些事，乘客留下唇膏、內衣、高跟鞋、塑膠袋內的避孕套都有」，所以他習慣每次在家人上車前，都會先檢查車子，確保不會有任何奇怪的物品引起不必要誤會。

（綜合）