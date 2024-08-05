港男遊日買飛機杯　被媽媽發現勁驚　網民：即拎嚟裝水飲

性玩具被家人發現怎樣辦？近日一名男生在討論區發文，指到日本旅遊時特意買了AV女優版本的飛機杯回港，並用袋裝好藏入櫃，詎料有日早上起床時，發現有人將飛機杯取出放在枱面，懷疑是被媽媽發現，「依家唔知點算好」。有網民獻計要反客為主，在媽媽面前「拎嚟裝水飲」，令她以為是水杯，但不少人覺得沒必要在意或主動解釋，「其實唔使驚，你父母係成人」。



樓主遊日時買了飛機杯回家後藏好，未料被母親發現放在枱面。（示意圖／Getty Images）

該名男大學生在Dcard討論區發文，指「畀老母發現咗飛機杯」，他指早前到日本旅遊時買了AV女優主題的飛機杯「諗住開心下」，回家時已用袋裝好再塞入櫃內收藏。未料早上起床時，驚見飛機杯被人取出還放在枱上，家中除了母親沒有人會亂翻他的東西，「依家唔知點算好」。

網民指可告訴母親是水杯，「攞出嚟，直接用」、「拎嚟裝水飲，等阿媽以為係水杯」，又笑言「同佢講係你女朋友」、「同佢講係老豆借俾你嘅」。不少人覺得購買性玩具無問題，不必特別在意，「可以點啊咪繼續生活，老母唔提當無嘢發生過」、「會點？你性無能佢仲驚啦」、「如果擔心，下次可買外觀像生活用品的版本」。

樓主遊日時買了飛機杯回家後藏好，未料被母親發現放在枱面。（示意圖／Twitter「TENGA_PR」圖片）

樓主回應指，翻出飛機杯的果然是媽媽，「最後佢問我係咩嚟嘅，成個屎忽咁，我話係呀，攞嚟打嘅，之後佢就走咗」。有「過來人」同樣曾被家人發現飛機杯，認為屋企無私人空間的壓力很大，有網民被媽媽發現飛機杯時，「嗱嗱聲拎走收起佢，所以我諗老母應該都唔介意嘅，放心」、「用咪用囉好正常啫，我都係就咁放係櫃桶，然後佢完全唔理人感受，講到明我唔鍾意都要摷我啲嘢」、「我有4個杯，全部比阿媽發現都冇事」、「其實唔使驚，你父母係成人」。