超尷尬！女子過海關安檢被問是否帶了成人玩具 原來是「這東西」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
國外一名女子出國時過安檢，因為隨身行李中的行動電源形狀實在太奇怪，被誤認是攜帶刀具或成人玩具，讓女子網路po文直說好尷尬。
據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在X上發文表示，自己帶了知名遊戲《暗黑破壞神》（Diablo）出的行動電源搭飛機，沒想到在過安檢時被攔下。
點圖放大看更多相關圖片：
+7
這個行動電源的外型是按照遊戲中的魔法物品「靈魂之石」製造的，形狀非常的特殊，結果讓女網友惹上麻煩。
女網友說，當時安檢人員問她身上是不是有刀，她立刻說沒有，對方又接著問她，那包包裡是不是有「讓人開心的裝置」（指成人玩具），讓女子嚇了一大跳。
後來她打開包包給對方檢查，這才知道對方說的是她包包裡的靈魂之石行動電源。
【同場加映】華航賣飛機杯？新產品造型激似成人玩具 空姐：可帶上飛機使用喔
點圖放大瀏覽：
+9
不少網友看到圖片以後紛紛留言：
「看到這個外型，其實也真的不能怪他們」
「那一年這行動電源剛出的時候，有超多人被攔下來的」
還有網友開玩笑說：
「原來那是行動電源喔？那我一直以來都用錯了……」
【延伸閱讀】No Drink！這些日本「樽裝飲品」千萬別喝 內行人揭瓶身日文意思
點圖放大閱讀：
+17
瘋傳越南女「全裸闖海關」 疑不滿要交簽證逾期費用 一怒脫清光泉州海關美女獲封「最甜警花」 竟是退伍軍人 粉絲數已破150萬雞排妹回應性騷擾事件 檯面性玩具激嬲網民：為什麼要放飛機杯？TENGA推出4公斤重啞鈴飛機杯 邊享受邊鍛鍊肌肉真係Work？打開冰格驚見「飛機杯」？台男嚇親問女友 真相令網民爆笑台工程師花50萬買3個性愛娃娃 分享「使用心得」令醫生也感驚訝以色列辣模斥中國公司仿製跟她「撞樣」性愛娃娃 企業回應：巧合夾公仔活春宮｜台男女「娃娃機店造娃娃」 小心翼翼卻看漏監視器驚見男車主帶「性愛娃娃」出街兜風好sweet 本尊解釋原因超意外
延伸閱讀：
無視警告亂丟垃圾！鄰居忍無可忍1招尋人 結隊上門「物歸原主」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】