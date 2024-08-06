20秒性侵案│與男網友到海灘　20歲女遭硬上　他20秒完事判刑出爐

台灣發生20秒性侵案。當地1名20歲女生透過交友程式認識1名男子，雙方相約到海灘飲酒暢玩，其間獸男以「幫你拍沙子」為借口，對女生強行性侵得逞，過程歷時約20秒。受害人事後報警提告，法官經審理後，判處被告罪成，監禁4年。



女受害人遭性侵後情緒不穩，不時要到身心科診所求醫。（示意圖／gettyimages）

淫狼體型高大 受害人反抗不果

判決書指出，女受害人2022年使用交友程式，其間認識馬姓被告，他們相約外出，前往海灘飲酒聊天，其間玩「真心話大冒險」遊戲。馬男以遊戲作為藉口，向女受害人上下其手，女受害人大怒反抗打算離開，但馬男聲稱「幫你拍沙子」，繼而強行脫去對方衣物，最終伸出狼爪。

由於馬男體型高大，所以受害人反抗不果，她亦大叫求救，但當時海灘無人，馬男終性侵得逞，受害人趁他完事，立即穿上衣物逃走，並到醫院驗傷，證實身體隱私部位驗出馬男DNA，馬男其後被捕。

姓馬男子強制性交罪罪成，被判入獄4年。（示意圖／gettyimages）

被告過往有各種前科

馬男被捕後供稱，當時幫女生拍走沙子，對方主動要求發生關係，所以他才有進一步動作。馬男更指，發生性行為歷時20至30秒，對方突然叫停，他才穿回褲子。

案件在花蓮地院審理，法官認為女受害人前後證供一致，事後頻繁到身心科診所求醫，證明的確遭到性侵，加上被告過往有各種前科，裁定被告強制性交罪罪成，判處4年有期徒刑，案件可以上訴。

（綜合）