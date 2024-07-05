日男新加坡性侵20歲醉娃　拍片讚犯罪體驗　判監17.5年兼打藤XX下

新加坡發生涉及外籍人士的性侵案。1名日本籍髮型師於2019年在當地1間酒吧認識20歲女大學生，趁對方飲醉酒時「撿屍」，將女生帶回家，先在電梯內迫女生口交，其後回家多次性侵，甚至拍下犯案過程，並將相關影片傳送給朋友，大讚犯罪體驗，涉案日男事後被拘捕及控以1項強姦、1項插入性侵犯罪，以及1項製作淫穢影片罪行，案件經審訊後，被告近日認罪，重判入獄17年半和接受20下鞭刑（即打藤）。事件在日本被廣泛報告，當地傳媒稱被告是首名在新加坡被判鞭刑的日本人。



日本共同社引述日本駐新加坡大使館的消息稱，被告成為新加坡首名被判處鞭刑的日本人。示意圖。（網上圖片）

涉案的39歲日本籍男子北一光（Kita Ikko）事後被「起底」，指他來自埼玉縣春日部市，曾在東萌江美容專門學校就讀美髮科，在社交媒體例如facebook、X（前稱Twitter）和LinkedIn甚為活躍，不時上載自己作品，同時顯示是單身。北一光前往新加坡1間髮廊工作，曾經接受過訪問，但被指因捲入性侵案而離開髮廊，網民亦在其facebook帳戶留言指責其犯罪行為。

案發於2019年12月29日晚上，就讀大學一年級的20歲女受害人前往克拉碼頭（Clarke Quay）1間酒吧和朋友暢飲，北一光和1名男性朋友靠近她們，甚至從後擁抱女受害人，雖然受害人朋友明言希望他們離開，但他們堅決不走。

涉案男子北一光事在法庭認罪，被判入獄17年半和20下鞭刑，成為首名在新加坡被判處鞭刑的日本人。（LinkedIn圖片）

女受害人隨後醉到不省人事，甚至倒地無法自行站立，北一光伺機將她扶起，然後扶上的士前往自己住所。2人於案發日凌晨3時許抵達大廈，據悉北一光在升降機內已急不及待性侵受害人，迫她口交，其後將她帶返家多次性侵，並且用手機拍攝犯案過程。

女受害人其後開始恢復意識，一度哭求北一光停手，但北一光繼續獸行，女受害人事後通知朋友，跌跌撞撞離開公寓，乘坐朋友電召的車輛逃離現場，當晚即報警求助。

北一光事後被捕一直獲准保釋候查，直到去年5月被控1項強姦、1項插入性侵犯罪，以及1項製作淫穢影片罪名，從此被還押候審。

被告被指25分鐘內向女受害人進行多次性侵，用手機拍攝2段分別長達24秒和40分鐘的涉案影片，被告更將影片發送給朋友，大讚犯罪體驗。（示意圖/gettyimages）

案件審訊期間，檢方指出被告在25分鐘內向女受害人多次性侵，並用手機拍攝2段分別長達24秒和40分鐘的涉案影片，被告更將影片發送給朋友，大讚犯罪體驗，女受害人事後要接受心理輔導，且出現創傷後壓力症候群，為案件而責備自己。檢方形容女受害人「被迫對異性永久感到懷疑和恐懼」，希望法官判處18年監禁和20下鞭打。

北一光事後被捕，被控1項強姦、1項插入性侵犯罪，以及1項製作淫穢影片罪名。（示意圖/gettyimages）

辯方律師卻指，被告曾與受害人「調情」，受害人更向被告索取卡片和電話號碼，但承認被告無法確認受害人同意發生關係。辯方求情指被告明白案情嚴重，但並非有預謀，他在日本沒有犯罪紀錄，首次觸犯新加坡法律，希望法官判處11年至11年半監禁和8下鞭刑。

法官狠批被告行為，判處監禁17年半和接受20下鞭刑。（示意圖/gettyimages）

被告本月初認罪，法官同日狠批被告「對受害人做出非常殘酷的行為」，判處監禁17年半和接受20下鞭刑。

日本共同社引述日本駐新加坡大使館的消息稱，被告成為新加坡首名被判處鞭刑的日本人。

（綜合）