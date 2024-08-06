內地客到燒味舖叫「老雞」　遭店員1句KO後續狂　原來想叫呢樣嘢

【香港旅遊／美食】飲食業客人要求千奇百怪。有港男於社交平台發文，指他日前到燒味舖食飯，見到有一班內地遊客問店員有否「老雞」；店員回覆只有「油雞」、「切雞」，內地客不滿追問「點解冇老雞？」，結果店員回覆1句，令這班內地客即時起身離開。



事件引來網民熱議，疑惑這班內地客口中的「老雞」是什麼，有人解答「大陸人好鍾意食老母雞（年紀較大的母雞），佢哋好多店都會特登標明係用老母雞，補喎」；也有網民分享其他客人「奇葩」要求。



不少內地客來港旅遊。（示意圖／資料圖片）

該港男於社交平台threads發文，指周一（8月5日）到燒味舖食飯時，有一班內地遊客到場，並問店員「有冇雞食？」；店員回應有「油雞」、「切雞」，內地客卻要求「要個老雞」。

樓主指，有一班內地遊客到燒味舖要求「老雞」。（示意圖／資料圖片）

樓主說，店員重複店舖只有「油雞」和「切雞」，內地客不滿追問「點解冇老雞？」，店員回覆「冇就係冇啦，得油雞切雞！」，這班內地客聞言隨即「起身走咗」。

網民疑惑這班內地客口中的「老雞」是什麼。（示意圖／資料圖片）

帖文引來網民熱議，有人指「笑咗」，也有不少網民疑惑這班內地客口中的「老雞」是什麼，「到底老雞是什麼？」、「滷雞？即豉油雞？」。樓主則回覆「我諗佢哋真係想要老雞。因為好似話有雞味啲」，也有網民解答，「大陸人好鍾意食老母雞（年紀較大的母雞），佢哋好多店都會特登標明係用老母雞，補喎」。

樓主於社交平台分享事件。（threads）

也有網民分享其他客人「奇葩」要求，「西餐就問有冇麵，但佢哋口中的麵係炒粉麵、湯麵而唔係意粉、寬條麵，又會問有冇飯，但佢哋口中的飯係白飯而唔係意大利飯，每日返工心很累」、「我都見過喺雲吞麵舖話人冇肉絲米粉」。